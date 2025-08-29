تركيا تقطع كامل علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل وإغلاق الأجواء أمام طائراتها

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة (29 آب 2025)، قطع كامل علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل وإغلاق الأجواء أمام طائراتها.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات ، "قررنا قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بالكامل وأغلقنا أجواءنا أمام طائراتها".

واتهم وزير الخارجية إسرائيل بارتكاب "مجازر جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، محذراً من أن خططها المتواصلة تهدف إلى احتلال القطاع بالكامل والقضاء على حل الدولتين.

كما هاجم فيدان "الدعم الأمريكي غير المحدود" لإسرائيل، معتبراً أن "النظام العالمي قد عجز عن تحمل مسؤولياته لوقف المجازر الإسرائيلية".

وأكد الوزير أن المستجدات على الأرض تؤكد نية إسرائيل احتلال جميع الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أنها "تمارس سياسة التجويع الوحشية" في غزة في مسعى لطرد سكانها، بهدف جعل القطاع "غير قابل للعيش".

كما وجه انتقادات حادة لـ"الوزراء المتطرفين والمستوطنين" الإسرائيليين بسبب اقتحامات المسجد الأقصى، معتبراً أن "العقلية الإسرائيلية لا تعترف بالقوانين الدولية وتضرب بها عرض الحائط".

وأضاف أن أنقرة تواصل مساعيها مع قطر ومصر "لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية"، محذراً في الوقت ذاته من أن التوتر المستمر بين إسرائيل وإيران "يهدد أمن المنطقة واستقرارها".

وفي إطار انتقاده لسياسات إسرائيل التوسعية، ذكر الوزير أن هذه السياسات "تجاوزت غزة إلى القدس والضفة الغربية وسوريا وإيران ولبنان"، معرباً عن رفض بلاده استمرار ما وصفه بـ"الممارسات العدوانية".