الصفحة الدولية

عراقجي يحذر: “سناب باك” يهدد الأمن الدولي وأوروبا تضغط على إيران لصالح واشنطن وتل أبيب


حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة (29 آب 2025)، من أن استخدام الدول الأوروبية الثلاث لآلية "سناب باك" يعرض الأمن والسلام الدوليين للخطر، واصفاً القرار بأنه "غير أخلاقي وغير مبرر وغير قانوني".

وقال عراقجي في مقال نشره موقع وزارة الخارجية الإيرانية إن "الترويكا الأوروبية – ألمانيا وفرنسا وبريطانيا – قررت ممارسة الضغط على الشعب الإيراني نيابة عن الولايات المتحدة وإسرائيل"، مؤكداً أن "هذه الحماقة تُظهر فشل الغرب في ضمان وقف أي ضربات عسكرية غير قانونية على إيران أثناء المفاوضات النووية".

وأضاف أن "استخدام آلية سناب باك دون الالتزام بالإجراءات القانونية يُضعف ثقة العالم بقرارات مجلس الأمن، ويحيل الدول الأوروبية الثلاث إلى قوة بلا تأثير في الملف الإيراني"، مشدداً على أن "هذا القرار سيؤثر سلباً على الدبلوماسية الإيرانية ويقوض الحوار الجاري بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد عراقجي أن "إيران ستتخذ الرد المناسب على هذا المسار الاستفزازي"، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية تدهور المفاوضات النووية منذ انسحابها من الاتفاق عام 2018، مبيناً أن "طهران لم تكن الطرف المنسحب، وأن جميع تصرفاتها جرت في إطار القانون والشفافية الدولية".

تأتي تصريحات عراقجي في ظل تصاعد التوتر بعد إعلان بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية "سناب باك"، التي تعيد فتح الباب أمام فرض عقوبات أممية شاملة على إيران خلال 30 يوماً. القرار الأوروبي جاء بعد جولة من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت نووية إيرانية، ما زاد من حدة المواجهة الدبلوماسية بين طهران والغرب وأعاد أزمة الاتفاق النووي إلى نقطة الانفجار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عراقجي يحذر: “سناب باك” يهدد الأمن الدولي وأوروبا تضغط على إيران لصالح واشنطن وتل أبيب
واشنطن تلغي تأشيرات وفد السلطة الفلسطينية لحضور أعمال جمعية الأمم المتحدة
موسكو تدين قرار إعادة فرض العقوبات على إيران
إيران تعلق على قرار الترويكا الأوروبية بإعادة فرض عقوبات عليها
فرنسا ترحب بالتمديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان
ألمانيا تحذر مواطنيها السفر الى إيران
روسيا تعلق على قرار أوروبي بشأن إيران: ليس له قوة قانونية
الرئيس الإيراني : سنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان
أمير الموسوي محذراً: إيران ستتخذ قرارات كبرى وصعبة لمواجهة العقوبات الأوروبية
عراقجي يبلغ مسؤولة أوروبية: سنرد على أي استفزاز وخطواتكم تصعب المفاوضات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك