موسكو تدين قرار إعادة فرض العقوبات على إيران

ادانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، قرار الترويكا الأوروبية بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران، إذ شدّدت الخارجية الروسية على ضرورة استعادة الحوارالبناء بين الأطراف لتجنب حدوث أزمة جديدة حول البرنامج النووي الإيراني، حيث اكدت عدم وجود أي أساس قانوني لـ "الترويكا الأوروبية" لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران.

كما دعت "الترويكا الأوروبية" إلى مراجعة قراراتها قبل أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها، فيما اشارت الى ان موسكو مقتنعة بأن النهج الذي تتبناه "الترويكا الأوروبية" في المواجهة مع طهران ليس له مستقبل.

فيما اكدت ان الأولوية هي استعادة الحوار البناء بين الأطراف المعنية لتجنب حدوث أزمة جديدة حول البرنامج النووي الإيراني.