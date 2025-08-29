فرنسا ترحب بالتمديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتمديد مجلس الأمن الدولي مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، مشددا على ضرورة انسحاب القوات (الإسرائيلية) من نقاط حدودية لبنانية ما زالت تحتلها، حيث ذكر ماكرون في منشور على منصة "أكس" إنه "أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام"، مشيرا إلى أن "تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بالإجماع يمثل رسالة مهمة وقد رحبنا بها، خصوصا أن فرنسا منخرطة بشكل كامل في عمل هذه القوة".

كما أوضح أن "المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان، جان إيف لودريان، سيتوجه قريبا إلى بيروت للعمل جنبا إلى جنب مع السلطات اللبنانية على الأولويات المشتركة بمجرد اعتماد الخطة".

فيما شدّد ماكرون على أن "الانسحاب الكامل للقوات (الإسرائيلية) من جنوب لبنان وإنهاء أي انتهاكات للسيادة اللبنانية يمثلان شرطين أساسيين لتنفيذ هذه الخطة"، لافتا إلى أن "فرنسا كانت دائما مستعدة للقيام بدور في تسهيل نقل النقاط التي لا تزال تحت سيطرة (إسرائيل)".

كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أنه "جدد خلال محادثاته مع الرئيس ورئيس الوزراء اللبنانيين التزام بلاده بتنظيم مؤتمرين قبل نهاية العام الجاري الأول لدعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها ركيزة السيادة الوطنية، والثاني يهدف إلى النهوض وإعادة إعمار لبنان".