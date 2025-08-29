أمير الموسوي محذراً: إيران ستتخذ قرارات كبرى وصعبة لمواجهة العقوبات الأوروبية

حذر مدير مؤسسة أسرار للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمير الموسوي، اليوم الخميس (28 آب 2025)، بأن إيران ستتجه لاتخاذ قرارات كبرى وصعبة وغير متعارفة لمواجهة ما وصفه بـ"التغطرس الغربي"، مشدداً على أن القيادة الإيرانية مطالبة بتأديب هذه الدول عبر قرارات حاسمة وسريعة.

وقال الموسوي في تغريدة إن "الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) فعّلت آلية الزناد (سناب باك) لإعادة العقوبات الشاملة ضد الجمهورية الإسلامية، تماشياً مع البلطجة والسياسات الإرهابية للكيان الصهيوني"، مبيناً أن "ذلك يأتي رغم التزام إيران بكل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف أن "أمريكا وأوروبا يتمردان على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ويتغاضيان عن جميع جرائم الكيان الصهيوني، فيما يواصلان ارتكاب مخالفات صارخة للقوانين الدولية".

وأكد الموسوي أن "إيران ستواجه هذا التصعيد الغربي عبر قرارات حاسمة وصعبة، لأن كل تعاونها مع الغرب قابله الأخير بالمزيد من التعنت والعداء بحق الشعب الإيراني".

وفعلت الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) اليوم آلية "السناب باك" لإعادة العقوبات الدولية على إيران، بحجة خرقها التزامات الاتفاق النووي لعام 2015. وتسمح هذه الآلية بإعادة فرض العقوبات الأممية تلقائياً دون تصويت في مجلس الأمن، وتشمل قيوداً على الأموال والتسليح والبرنامج النووي.