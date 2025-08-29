عراقجي يبلغ مسؤولة أوروبية: سنرد على أي استفزاز وخطواتكم تصعب المفاوضات

في إطار التطورات الأخيرة المتعلقة بتفعيل ثلاث دول أوروبية آلية حل الخلافات ضمن الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231، أجرى عباس عراقچي، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الخميس (28 آب 2025)، اتصالاً هاتفياً مع كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنسقة لجنة الاتفاق النووي.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الإيرانية أعرب عراقجي خلال الاتصال عن إدانته للإجراء غير القانوني وغير المبرر الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث، مؤكدًا أن هذا التصرف يزيد من الشكوك حول نوايا هذه الدول تجاه إيران ويعقد مسار المفاوضات الدبلوماسية.

وشدد وزير الخارجية على أن الجمهورية الإسلامية ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا التصرف الاستفزازي وغير اللائق.

من جانبها، أكدت كالاس خلال الاتصال على أهمية استمرار البحث عن حل دبلوماسي، وأبدت استعداد الاتحاد الأوروبي للعب دور في تسهيل الحوار والمفاوضات بين الطرفين، داعية إلى مواصلة الاتصالات والمشاورات في هذا الصدد.

ويأتي هذا الاتصال في ظل توتر متزايد بعد إعلان الدول الأوروبية الثلاث تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، ما يجعل الأشهر القادمة مرحلة حاسمة لمسار الاتفاق النووي والدبلوماسية الإقليمية والدولية حول الملف الإيراني.