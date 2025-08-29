البرلمان الإيراني يطرح خطة عاجلة للانسحاب من معاهدة "النووي"

أعلن علي شكوري نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، مساء اليوم الخميس (28 آب 2025)، عن بدء إعداد مشروع عاجل للانسحاب الكامل لإيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، في خطوة تصعيدية على خلفية التوترات الأخيرة حول الملف النووي الإيراني.

وأشار شكوري في تصريح إلى أن المشروع سيتم رفعه على منصة البرلمان غدًا ليبدأ مساره القانوني ويُعرض على الجلسات العلنية الأسبوع المقبل، تمهيدًا للمناقشة والتصويت عليه.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل أبسط وأول رد برلماني على الضغوط الدولية وآلية الزناد التي سعت بعض الدول الأوروبية لتفعيلها ضد إيران.

وأضاف أن البرلمان يدرس إجراءات إضافية أكثر صرامة وذات أثر رادع تجاه الدول التي دفعت بهذا المسار، في إشارة واضحة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الأزمة الدبلوماسية المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وسط تحذيرات ومواقف رسمية من وزارة الخارجية الإيرانية ترفض أي محاولات لتفعيل العقوبات الدولية وإعادة فرضها على البلاد.