مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد للقوة الأممية في لبنان

يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على مشروع قرار يمدّد لمرة أخيرة عمل قوة حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان (يونيفيل) حتى نهاية العام المقبل تمهيدا لانسحابها، حيث ذكرت الرئاسة البنمية لمجلس الأمن الدولي إنّ جلسة التصويت ستعقد الخميس بعدما أرجئت مرارا.

وخضع مشروع القرار لتعديلات عديدة لتجنيبه خطر الفيتو الأميركي، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، إذ ينصّ مشروع القرار على أنّ مجلس الأمن يقرّر "تمديد ولاية اليونيفيل لمرّة أخيرة (...) حتى 31 كانون الأول 2026، وبدء عملية تقليص وانسحاب مُنظّمة وآمنة اعتبارا من 31 كانون الأول 2026 على أن تنتهي في غضون عام واحد".