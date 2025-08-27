ايران: مقتل 13 إرهابياً في عمليات أمنية بمحافظتين واعتقال آخرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن مقتل 13 إرهابياً في عمليات أمنية بمحافظتي سيستان وبلوشيستان واعتقال عدة إرهابيين، حيث ذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان، أن "فجر اليوم الأربعاء، خاض مقاتلو مقرّ (قدس) بالتعاون مع عناصر الاستخبارات الإيرانية ثلاث عمليات مشتركة في مدن إيرانشهر، خاش وسراوان ضد عناصر الجماعات الإرهابية". كما أضاف أنه "وخلال هذه العمليات، تم القضاء على 13 من الإرهابيين واعتقال آخرين".



