الصين وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والتنموية والأمنية

بحث الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء في بكين، مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مؤكدين أهمية تطوير التعاون في المجالات التشريعية والتنموية والأمنية، وبحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا أكد شي خلال اللقاء أن العلاقات الصينية – الروسية تمثل اليوم "الأكثر استقراراً ونضجاً وأهمية استراتيجية" بين القوى الكبرى في ظل عالم يشهد تقلبات متسارعة، مشدداً على أن مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات يخدم مصالح الشعبين، ويعزز الاستقرار والسلام العالمي.

وأكد شي أن البلدين قدما تضحيات كبيرة في الحرب العالمية الثانية وأسهما في تحقيق النصر على الفاشية، داعياً إلى المضي في تعزيز الصداقة التاريخية والثقة الاستراتيجية، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وشدد الرئيس الصيني على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئات التشريعية في البلدين كجزء لا يتجزأ من الشراكة الاستراتيجية، معرباً عن أمله في تبادل الخبرات في الحوكمة والتشريع لتوفير ضمانات أقوى للتعاون في ظل الظروف الدولية الراهنة، كما دعا إلى تنسيق المواقف مع دول الجنوب العالمي ودعم التعددية الحقيقية والعمل من أجل نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً.

بالمقابل، نقل فولودين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الصيني، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً ونتائج مثمرة بفضل التوجيه الاستراتيجي لقيادتيهما.

كما أضاف، أن مجلس الدوما ملتزم بتعزيز التبادلات مع المؤسسات التشريعية الصينية وترجمة التوافقات التي تم التوصل إليها على مستوى الرئاسة إلى تعاون عملي.

كما شدد فولودين على أن روسيا ستنضم إلى الصين في الاحتفاء بذكرى النصر على الفاشية وتكريم تضحيات الشعوب، والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للشعبين.