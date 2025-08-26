الصفحة الدولية

الصين وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والتنموية والأمنية


 

بحث الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء في بكين، مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مؤكدين أهمية تطوير التعاون في المجالات التشريعية والتنموية والأمنية، وبحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا أكد شي خلال اللقاء أن العلاقات الصينية – الروسية تمثل اليوم "الأكثر استقراراً ونضجاً وأهمية استراتيجية" بين القوى الكبرى في ظل عالم يشهد تقلبات متسارعة، مشدداً على أن مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات يخدم مصالح الشعبين، ويعزز الاستقرار والسلام العالمي.

وأكد شي أن البلدين قدما تضحيات كبيرة في الحرب العالمية الثانية وأسهما في تحقيق النصر على الفاشية، داعياً إلى المضي في تعزيز الصداقة التاريخية والثقة الاستراتيجية، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وشدد الرئيس الصيني على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئات التشريعية في البلدين كجزء لا يتجزأ من الشراكة الاستراتيجية، معرباً عن أمله في تبادل الخبرات في الحوكمة والتشريع لتوفير ضمانات أقوى للتعاون في ظل الظروف الدولية الراهنة، كما دعا إلى تنسيق المواقف مع دول الجنوب العالمي ودعم التعددية الحقيقية والعمل من أجل نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً.

بالمقابل، نقل فولودين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الصيني، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً ونتائج مثمرة بفضل التوجيه الاستراتيجي لقيادتيهما.

كما أضاف، أن مجلس الدوما ملتزم بتعزيز التبادلات مع المؤسسات التشريعية الصينية وترجمة التوافقات التي تم التوصل إليها على مستوى الرئاسة إلى تعاون عملي.

كما شدد فولودين على أن روسيا ستنضم إلى الصين في الاحتفاء بذكرى النصر على الفاشية وتكريم تضحيات الشعوب، والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للشعبين.

 

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
