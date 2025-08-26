جولة جديدة من المحادثات الإيرانية الأوروبية تستضيفها جنيف

تُعقد الجولة القادمة من المحادثات بين إيران والدول الاوروبية الثلاث، اليوم الثلاثاء في العاصمة السويسرية جنيف، فقد أفادت وكالة مهر للأنباء، أن "جنيف ستحتضن، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من المحادثات على مستوى نواب وزراء الخارجية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) إلى جانب الاتحاد الأوروبي".

كما بيّنت، أنه "في هذه الجولة، كما في الاجتماعات السابقة، سيرأس الوفد الإيراني مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، وسيحضر ممثلو الدول الأوروبية الثلاث أيضا على مستوى المديرين السياسيين بوزارة الخارجية، وسيمثل الاتحاد الأوروبي نائب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي".

كذلك، أوضحت أن "هذه المحادثات تجري في وقت هددت فيه الدول الأوروبية، من الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة، إيران بتفعيل آلية الزناد بحلول نهاية الشهر الجاري بشكل غير قانوني، وترى إيران أنه في ظل عدم التزام الأطراف الأوروبية بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن تحركها لتفعيل هذه الآلية باطل من الأساس".