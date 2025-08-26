الصفحة الدولية

جولة جديدة من المحادثات الإيرانية الأوروبية تستضيفها جنيف


 

 

تُعقد الجولة القادمة من المحادثات بين إيران والدول الاوروبية الثلاث، اليوم الثلاثاء في العاصمة السويسرية جنيف، فقد أفادت وكالة مهر للأنباء، أن "جنيف ستحتضن، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من المحادثات على مستوى نواب وزراء الخارجية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) إلى جانب الاتحاد الأوروبي".

كما بيّنت، أنه "في هذه الجولة، كما في الاجتماعات السابقة، سيرأس الوفد الإيراني مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، وسيحضر ممثلو الدول الأوروبية الثلاث أيضا على مستوى المديرين السياسيين بوزارة الخارجية، وسيمثل الاتحاد الأوروبي نائب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي".

كذلك، أوضحت أن "هذه المحادثات تجري في وقت هددت فيه الدول الأوروبية، من الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة، إيران بتفعيل آلية الزناد بحلول نهاية الشهر الجاري بشكل غير قانوني، وترى إيران أنه في ظل عدم التزام الأطراف الأوروبية بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن تحركها لتفعيل هذه الآلية باطل من الأساس".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
