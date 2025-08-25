بوتين يطلع بزشكيان على نتائج القمة الروسية الأمريكية في أنكوريج

صرّح المكتب الصحفي بالكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان بنتائج القمة التي عقدها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، حيث جاء في بيان المكتب اليوم: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وخلاله أبلغ الرئيس بوتين نظيره الإيراني بالنتائج الرئيسية للقمة الروسية الأمريكية التي عقدت في أنكوريج".

وبحسب البيان، ناقش الرئيسان أيضا الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وتطورات الوضع في جنوب القوقاز، كما بحث الرئيسان كذلك من جملة أمور، التعاون الروسي الإيراني في قطاعي الطاقة والنقل.

فيما أكد الطرفان أيضا "التزامهما بمواصلة توسيع التعاون الروسي الإيراني في مختلف المجالات". كذلك اتفق الرئيسان "على عقد اللقاء بينهما خلال القمة المقبلة لمنظمة شنغهاي للتعاون في الصين". ومن المقرر أن تعقد القمة في تيانجين من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر.

بالمقابل، أعرب الزعيم الإيراني عن دعمه للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية.