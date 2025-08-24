وزير الخارجية الإيراني: ما يحدث في غزة "إبادة جماعية" بدعم أمريكي وغربي

وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد (24 آب 2025)، السياسات الإسرائيلية في غزة بـ "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المنظم". وأكد أن هذه الأفعال تجري وسط صمت أمريكي وغربي، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم للاحتلال يعد "مشاركة في الجريمة" ويشكل خطرًا على الاستقرار العالمي.

وأوضح عراقجي في مقابلة صحفية، أن خطة الاحتلال تهدف إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة وتهجير سكانه قسرًا، محذرًا من أن التصريحات الصادرة عن القادة الإسرائيليين قائلا إنها "تكشف نية مبيتة لاستكمال مشروع التطهير العرقي" ومحو الهوية الجغرافية والسياسية لفلسطين نهائيًا.

كما اتهم "إسرائيل" بالسعي لتمزيق سوريا عبر استهداف بنيتها التحتية وإشعال الفوضى، معتبرا أن طموحات "إسرائيل الكبرى" تهدد سيادة وأمن جميع دول الجوار بما فيها الأردن ومصر ولبنان والعراق ودول خليجية.

وفي معرض حديثه عن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائي، وصف عبد اللهيان الأوضاع بأنها "تجاوزت حدود الكارثة"، معتبرا أن هذا الاجتماع يمثل "اختبارا تاريخيا للأمة الإسلامية". وشدد على أن "البيانات وحدها لا تكفي"، داعيا إلى تحويل اللقاء إلى "تحالف دولي" فاعل يمارس أقصى درجات الضغوط السياسية والدبلوماسية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه والتراجع عن خططه.