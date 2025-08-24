الصفحة الدولية

وزير الخارجية الإيراني: ما يحدث في غزة "إبادة جماعية" بدعم أمريكي وغربي


وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد (24 آب 2025)، السياسات الإسرائيلية في غزة بـ "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المنظم". وأكد أن هذه الأفعال تجري وسط صمت أمريكي وغربي، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم للاحتلال يعد "مشاركة في الجريمة" ويشكل خطرًا على الاستقرار العالمي.

وأوضح عراقجي في مقابلة صحفية، أن خطة الاحتلال تهدف إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة وتهجير سكانه قسرًا، محذرًا من أن التصريحات الصادرة عن القادة الإسرائيليين قائلا إنها "تكشف نية مبيتة لاستكمال مشروع التطهير العرقي" ومحو الهوية الجغرافية والسياسية لفلسطين نهائيًا.

كما اتهم "إسرائيل" بالسعي لتمزيق سوريا عبر استهداف بنيتها التحتية وإشعال الفوضى، معتبرا أن طموحات "إسرائيل الكبرى" تهدد سيادة وأمن جميع دول الجوار بما فيها الأردن ومصر ولبنان والعراق ودول خليجية.

وفي معرض حديثه عن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائي، وصف عبد اللهيان الأوضاع بأنها "تجاوزت حدود الكارثة"، معتبرا أن هذا الاجتماع يمثل "اختبارا تاريخيا للأمة الإسلامية". وشدد على أن "البيانات وحدها لا تكفي"، داعيا إلى تحويل اللقاء إلى "تحالف دولي" فاعل يمارس أقصى درجات الضغوط السياسية والدبلوماسية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه والتراجع عن خططه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الخارجية الإيراني: ما يحدث في غزة "إبادة جماعية" بدعم أمريكي وغربي
وزير العدل يبحث مع السفير الإيطالي التعاون في المجالات العدلية والقانونية
إيران: إسرائيل استعانت بأمريكا لإيقاف الحرب قبل تدميرها
سماحة السيد الخامنئي (دام ظله) يدعو الإيرانيين إلى دعم بزشكيان
إيران: تفكيك خلية إرهابية وقتل 6 من عناصرها جنوب شرقي البلاد
وزير الخارجية الهولندي يقدم استقالته بسبب إسرائيل
فقدان الثقة تدفع وزير الدفاع الأمريكي لإقالة رئيس استخبارات البنتاغون
لاريجاني يكشف آليات تعزيز الأمن والدفاع في إيران بعد الحرب ويؤكد دعم المقاومة الإقليمية
ترامب: سأحدد موقفي من الحرب الاوكرانية - الروسية خلال الاسبوعين القادمين
بحثا عن معلومات سرية.. مداهمة منزل مستشار ترامب السابق جون بولتون
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك