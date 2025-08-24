وزير العدل يبحث مع السفير الإيطالي التعاون في المجالات العدلية والقانونية

بحث وزير العدل خالد شواني السفير الإيطالي نيكولو فونتانا، التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العدلية والقانونية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، ان "شواني استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد، السفير الإيطالي في العراق، نيكولو فونتانا، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وإيطاليا في المجالات العدلية والقانونية، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

وأوضحت، "تناول اللقاء مناقشة إمكانية إبرام اتفاقية تعاون خاصة بنقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية العراق وجمهورية إيطاليا، بما ينسجم مع القوانين النافذة".

كما أكد وزير العدل، "حرص العراق على الانفتاح في مجال التعاون العدلي مع الدول الصديقة، بما يسهم في ترسيخ العدالة، وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التفاهم المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك".