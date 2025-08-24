إيران: إسرائيل استعانت بأمريكا لإيقاف الحرب قبل تدميرها

اعتبر العميد "محمد رضا طلابی نكى، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، أن إسرائيل فرضت الحرب على إيران بهدف تقسيم البلاد وإضعاف قوتها لكنها في النهاية توسّلت لوقف الحرب.

كما أضاف أن "إسرائيل لجأت إلى الإدارة الأميركية طلباً للنجاة" من اجل إيقاف الحرب المدمرة.

إلى ذلك، رأى أن "الحسابات الخاطئة كلّفت إسرائيل ثمناً باهظاً إذ وُجّهت ضربات قاصمة إلى بناها التحتية العسكرية".

يشار إلى أن إسرائيل كانت شنت في يونيو الماضي هجمات مكثفة على مواقع عسكرية ونووية إيرانية عدة، في حرب غير مسبوقة استمرت 12 يوماً.