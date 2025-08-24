الصفحة الدولية

سماحة السيد الخامنئي (دام ظله) يدعو الإيرانيين إلى دعم بزشكيان


دعا سماحة السيد علي خامنئي الأحد، الإيرانيين، إلى دعم من يخدمون البلاد وخاصة رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الشعب الإيراني يقف بكل قوة في وجه الطلب المهين من أمريكا بالخضوع والطاعة، حيث ذكر سماحة السيد الخامنئي في مناسبة دينية، إن "الشعب الإيراني سيتصدى بقوة للمطلب الأمريكي المهين بالانصياع لأوامره".

كما ذكر سماحة السيد، "هناك سؤال يطرح هنا: ما سبب عداوة أمريكا لإيران؟

قد يبدو هذا السؤال بسيطا، لكنه في الحقيقة سؤال معقد. وجوابه كذلك مهم ومعقد، وليس بجديد.. فالعداوة مستمرة منذ 45 عاما؛ تعاقبت خلالها حكومات أمريكية من أحزاب وشخصيات مختلفة، لكنها جميعا انتهجت نفس السياسات العدائية ضد الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، من تهديدات وعقوبات وغيرها. فما السبب يا ترى؟

في السابق، كانوا يخفون السبب الحقيقي، ويبررون عداوتهم بذريعة "محاربة الإرهاب"، أو "حقوق الإنسان"، أو "قضية المرأة"، أو "الديمقراطية"، وكانوا إن تحدثوا عن السبب، يتحدثون بلغة مهذبة، فيقولون: نريد تغيير سلوك إيران. هكذا كانت تصريحاتهم في الماضي.

أما هذا الرجل الذي يحكم أمريكا اليوم، فقد أفصح عن الحقيقة وكشف الهدف الحقيقي من عدائهم؛ قال بصراحة، "عداؤنا لإيران وللشعب الإيراني لأننا نريد أن تكون إيران خاضعة لأوامر أمريكا." ونحن كشعب إيراني يجب أن نفهم هذه الحقيقة جيدا، فهذا أمر في غاية الأهمية.

ربما لم يستخدم نفس هذه العبارة بالضبط، وربما قال: نريد أن تكون إيران "مطيعة" أو "تستمع للأوامر". لكن المعنى هو نفسه، أي إن هناك قوة عالمية، تتوقع أن تخضع لها دولة مثل إيران، بتاريخها العريق، وعزتها، وشعبها العظيم، بكل ما يملكه من فخر وكرامة.

كل هذه العداوات الأمريكية تجاه إيران نابعة من هذا السبب بالذات".

كما أكد السيد الخامنئي، أن أعداء إيران قد أدركوا من خلال "صمود ووحدة الشعب والمسؤولين والقوات المسلحة المقتدرة وتكبدهم هزيمة قاسية في الهجمات العسكرية أنه لا يمكن تركيع الشعب الإيراني والنظام الإسلامي بالحرب أو إخضاعه للأوامر؛ ولذلك، يسعون الآن لتحقيق هذا الهدف عبر بث الفرقة في البلاد".

وشدد في المقابل، على وجوب أن "يحافظ جميع أبناء الشعب والمسؤولين وأصحاب الكلمة وأهل القلم بكل ما أوتوا من قوة على الدرع الفولاذي للوحدة الوطنية المقدسة والعظيمة وأن يعملوا على تعزيزه".

وأضاف سماحته، أنه "يجب على الجميع دعم من يخدمون البلاد، وخاصة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان" الذي وصفه بالشخص الدؤوب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: إسرائيل استعانت بأمريكا لإيقاف الحرب قبل تدميرها
سماحة السيد الخامنئي (دام ظله) يدعو الإيرانيين إلى دعم بزشكيان
إيران: تفكيك خلية إرهابية وقتل 6 من عناصرها جنوب شرقي البلاد
وزير الخارجية الهولندي يقدم استقالته بسبب إسرائيل
فقدان الثقة تدفع وزير الدفاع الأمريكي لإقالة رئيس استخبارات البنتاغون
لاريجاني يكشف آليات تعزيز الأمن والدفاع في إيران بعد الحرب ويؤكد دعم المقاومة الإقليمية
ترامب: سأحدد موقفي من الحرب الاوكرانية - الروسية خلال الاسبوعين القادمين
بحثا عن معلومات سرية.. مداهمة منزل مستشار ترامب السابق جون بولتون
وزير الخارجية الايراني يحذر الدول الاوربية من تفعيل آلية الزناد
محكمة أمريكية تلغي غرامة مالية على ترامب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك