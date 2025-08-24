سماحة السيد الخامنئي (دام ظله) يدعو الإيرانيين إلى دعم بزشكيان

دعا سماحة السيد علي خامنئي الأحد، الإيرانيين، إلى دعم من يخدمون البلاد وخاصة رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الشعب الإيراني يقف بكل قوة في وجه الطلب المهين من أمريكا بالخضوع والطاعة، حيث ذكر سماحة السيد الخامنئي في مناسبة دينية، إن "الشعب الإيراني سيتصدى بقوة للمطلب الأمريكي المهين بالانصياع لأوامره".

كما ذكر سماحة السيد، "هناك سؤال يطرح هنا: ما سبب عداوة أمريكا لإيران؟

قد يبدو هذا السؤال بسيطا، لكنه في الحقيقة سؤال معقد. وجوابه كذلك مهم ومعقد، وليس بجديد.. فالعداوة مستمرة منذ 45 عاما؛ تعاقبت خلالها حكومات أمريكية من أحزاب وشخصيات مختلفة، لكنها جميعا انتهجت نفس السياسات العدائية ضد الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، من تهديدات وعقوبات وغيرها. فما السبب يا ترى؟

في السابق، كانوا يخفون السبب الحقيقي، ويبررون عداوتهم بذريعة "محاربة الإرهاب"، أو "حقوق الإنسان"، أو "قضية المرأة"، أو "الديمقراطية"، وكانوا إن تحدثوا عن السبب، يتحدثون بلغة مهذبة، فيقولون: نريد تغيير سلوك إيران. هكذا كانت تصريحاتهم في الماضي.

أما هذا الرجل الذي يحكم أمريكا اليوم، فقد أفصح عن الحقيقة وكشف الهدف الحقيقي من عدائهم؛ قال بصراحة، "عداؤنا لإيران وللشعب الإيراني لأننا نريد أن تكون إيران خاضعة لأوامر أمريكا." ونحن كشعب إيراني يجب أن نفهم هذه الحقيقة جيدا، فهذا أمر في غاية الأهمية.

ربما لم يستخدم نفس هذه العبارة بالضبط، وربما قال: نريد أن تكون إيران "مطيعة" أو "تستمع للأوامر". لكن المعنى هو نفسه، أي إن هناك قوة عالمية، تتوقع أن تخضع لها دولة مثل إيران، بتاريخها العريق، وعزتها، وشعبها العظيم، بكل ما يملكه من فخر وكرامة.

كل هذه العداوات الأمريكية تجاه إيران نابعة من هذا السبب بالذات".

كما أكد السيد الخامنئي، أن أعداء إيران قد أدركوا من خلال "صمود ووحدة الشعب والمسؤولين والقوات المسلحة المقتدرة وتكبدهم هزيمة قاسية في الهجمات العسكرية أنه لا يمكن تركيع الشعب الإيراني والنظام الإسلامي بالحرب أو إخضاعه للأوامر؛ ولذلك، يسعون الآن لتحقيق هذا الهدف عبر بث الفرقة في البلاد".

وشدد في المقابل، على وجوب أن "يحافظ جميع أبناء الشعب والمسؤولين وأصحاب الكلمة وأهل القلم بكل ما أوتوا من قوة على الدرع الفولاذي للوحدة الوطنية المقدسة والعظيمة وأن يعملوا على تعزيزه".

وأضاف سماحته، أنه "يجب على الجميع دعم من يخدمون البلاد، وخاصة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان" الذي وصفه بالشخص الدؤوب.