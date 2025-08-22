وزير الخارجية الهولندي يقدم استقالته بسبب إسرائيل

قدّم وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، استقالته من منصبه، اليوم الجمعة، في خطوة جاءت على خلفية فشله في إقناع مجلس الوزراء بفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام هولندية، أن "فيلدكامب قدّم استقالته من منصبه في خطوة جاءت على خلفية فشله في إقناع مجلس الوزراء بفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل".

وذكرت التقارير، أن "الوزير كان يضغط باتجاه اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل في ظل التصعيد المستمر في غزة، غير أن مقترحاته لم تحظَ بالدعم الكافي داخل المجلس الوزاري".