فقدان الثقة تدفع وزير الدفاع الأمريكي لإقالة رئيس استخبارات البنتاغون


أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مصادر مطلعة، بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيت أقال رئيس استخبارات البنتاغون جيفري كروز بسبب "فقدان الثقة".

ونقلت الصحيفة: "أقال وزير الدفاع الفريق أول جيفري كروزمدير إدارة استخبارات وزارة الدفاع الأمريكية. وهذا هو آخر كبار المسؤولين العسكريين أو الاستخباراتيين الذين فقدوا مناصبهم في عملية تطهير واسعة النطاق للقيادات في أجهزة الأمن القومي، حسبما أفاد مصدران مطلعان".

يشار إلى أنه في نهاية أبريل الماضي، أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن البنتاغون تسوده الصراعات بسبب نضال محيط هيغسيت من أجل السلطة، حيث تنتشر "فوضى كاملة" في المؤسسة.

وأضافت الصحيفة، أن هيغسيت أحاط نفسه بمستشارين تحولوا بسرعة إلى منافسين شرسين يتنازعون على السلطة، وتحول نضالهم المرير ضد بعضهم البعض إلى أعمال انتقامية وإقالات مفاجئة واتهامات بتسريبات معلومات وعناوين مثيرة للفضيحة تقوض سمعة البنتاغون.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد أفادت في نهاية يوليو الماضي نقلا عن مسؤولين في الوزارة بأن عددا من مسؤولي البنتاغون يعدون رسالة تطالب باستقالة هيغسيت.

ووفقا للصحيفة، فإن مسودات الرسالة "تنتشر" منذ مايو الفائت بين كبار المسؤولين العسكريين وكذلك الموظفين المدنيين، حتى "يعرف الجمهور الأمريكي أن هذا الرجل ليس لديه أدنى فكرة عما يفعله"، كما قال مصدر للصحيفة.

وأشارت "ديلي ميل" أن الرسالة تحتوي على شكاوى حول عملية صنع القرار المُسيسة و"الخلل الوظيفي" في الوزارة بأكملها وانخفاض المعنويات وكذلك الأجواء المبهمة الناجمة عما يسميه المصادر "هوس هيغسيت باستئصال المعارضة".

 

التعليقات
