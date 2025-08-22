الصفحة الدولية

لاريجاني يكشف آليات تعزيز الأمن والدفاع في إيران بعد الحرب ويؤكد دعم المقاومة الإقليمية


كشف علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وممثل المرشد علي خامنئي، اليوم الجمعة (22 آب 2025)، عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها طهران لتعزيز الأمن الوطني والدفاعي بعد الحرب الأخيرة، مؤكدًا على استمرار دعم إيران للمقاومة الإقليمية كجزء من استراتيجيتها الثابتة.

وأشار لاريجاني في مقابلة صحفية ، إلى أن "المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يمتلك آليات دائمة لمتابعة القضايا الأمنية، وأنه لا يلزم إصدار قرارات جديدة"، مشددًا على "أهمية تفعيل هذه الآليات من خلال التواصل مع الخبراء والصحفيين وأصحاب الأقلام لتوضيح السياسات الأمنية لهم". 

وفي الجانب الدفاعي، أعلن لاريجاني عن إنشاء "مجلس الدفاع" كجزء ملحق للمجلس الأعلى للأمن القومي"، موضحًا أنه "مكلف بمعالجة الثغرات الدفاعية للقوات المسلحة، ومتابعة توفير الاحتياجات عبر وزارة الدفاع وقيادة الحرس الثوري وقوات الفضاء".

كما أكد على الاستفادة من خبرات الشباب والمختصين في تطوير القدرات الدفاعية، بما في ذلك إنشاء معاونتة تكنولوجية متخصصة في الدفاع.

وحول الأمن السيبراني ومكافحة الاختراقات، أشار إلى أن "هناك جهودًا حثيثة لمتابعة "النفوذ" الداخلي من خلال تقاطع المعلومات والتقنيات الحديثة، بعيدًا عن الاعتماد فقط على العوامل البشرية".

كما أكد على أهمية تطوير القدرات الإعلامية وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور، لضمان مصداقية وسائل الإعلام في الأزمات والحروب.

وبشأن العلاقات مع المقاومة الإقليمية، شدد لاريجاني على أن "إيران ستستمر بدعم حزب الله وحماس والفصائل الأخرى، مؤكداً أن هذه الحركات تشكل أصلاً واستثماراً استراتيجياً، وأن تعزيزها يعود بالنفع على الأمن القومي الإيراني".

 وأوضح أن "الدعم الإيراني مبني على التعاون الأخوي والاحترام لقرارات المقاومة وليس السيطرة عليها".

فيما يتعلق بالسياسة النووية، وصف لاريجاني أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "مخيب للآمال"، مشيراً إلى أن "بعض تصرفات الوكالة كانت منحازة لدول الغرب".

وأكد أن "إيران لن تتخلى عن المفاوضات، لكنها لن تستسلم، وستمضي في تقديم حلول عقلانية ضمن مبادئ الأمن الوطني".

وعن العلاقات الدولية، ذكر أن "التعاون مع الصين وروسيا مستمر على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية"، مؤكدًا على "ضرورة الاعتماد على شركاء استراتيجيين في مواجهة الضغوط الغربية والعقوبات".

وختم لاريجاني بالإشارة إلى التنسيق التام بين جميع عناصر القوة الوطنية، بما يشمل الأمن والدبلوماسية والاقتصاد والثقافة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للأمن القومي هو الجهة المسؤولة عن الموازنة بين هذه العناصر لضمان حماية المصالح الوطنية الإيرانية.

