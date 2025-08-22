الصفحة الدولية

وزير الخارجية الايراني يحذر الدول الاوربية من تفعيل آلية الزناد


حذر وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، الدول الاوربية من تفعيل آلية الزناد او ما تسمى بسناب بك، مؤكدًا عدم أهلية هذه الدول قانونيًا وأخلاقيًا للجوء إلى هذه الآلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث ومنسقة السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي محادثة هاتفية مع عراقجي.

وخلال هذه المحادثة الهاتفية، تم توضيح مواقف ايران تجاه ما يسمى بآلية "سناب باك" ومسؤولية الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد. وأكد وزير خارجية ايران عدم أهلية هذه الدول قانونيًا وأخلاقيًا للجوء إلى هذه الآلية، محذرا من عواقب مثل هذا الإجراء.

وأكد عراقجي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تتصرف بحزم في الدفاع عن النفس، لم تتخلَّ قط عن نهج الدبلوماسية، وهي مستعدة لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق الشعب الإيراني ومصالحه".

وردًا على فكرة الأطراف الأوروبية المتكررة بتمديد القرار 2231 من أجل توفير المزيد من الوقت للدبلوماسية، أوضح عراقجي أن هذا قرار يجب أن يتخذه مجلس الأمن الدولي أساسًا؛ وأن طهران، مع مواقفها وآرائها المبدئية بشأن هذه المسألة، ليس لها أي دور في هذه العملية.

وقال عراقجي إن إيران ستتشاور في الوقت نفسه وتتبادل وجهات النظر مع أصدقائها في مجلس الأمن بشأن آثار مثل هذا الإجراء والمضي قدمًا.

في هذه المحادثة الهاتفية، أكدت الدول الأوروبية الثلاث ومنسقة الشؤون السياسية للاتحاد الأوروبي مرة أخرى استعداد الدول الأوروبية لإيجاد حل دبلوماسي.

وفي النهاية، تقرر مواصلة محادثات إيران مع الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وفي ختام الاتصال، تم الاتفاق على متابعة المحادثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل على مستوى مساعدي وزراء الخارجية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بحثا عن معلومات سرية.. مداهمة منزل مستشار ترامب السابق جون بولتون
وزير الخارجية الايراني يحذر الدول الاوربية من تفعيل آلية الزناد
محكمة أمريكية تلغي غرامة مالية على ترامب
هجوم روسي يستهدف الجيش الأوكراني
إيران: إحباط عملية إرهابية شرق البلاد
الأمم المتحدة: 25 منظمة سيستمر عملها في العراق بعد انتهاء مهمة يونامي
واشنطن تنشر ثلاث مدمّرات قبالة سواحل فنزويلا
عراقجي: جزء من العراق يندرج ضمن مشروع إسرائيل الكبرى
نقل الرئيس الإيراني الأسبق خاتمي إلى المستشفى
محمد الحسان: الأمم المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة العراقية حتى بعد انتهاء مهامها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك