هجوم روسي يستهدف الجيش الأوكراني


شن الجيش الروسي، الخميس، هجوما على نقاط الانتشار المؤقتة ومراكز تحكم الطائرات المسيرة التابعة لواءات القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني في عدة مناطق.

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية: "نتائج أنشطة الاستخبارات التي نفذتها القوات المسلحة الروسية في عمق دفاعات العدو في منطقة العملية العسكرية الخاصة، تم اكتشاف نقطة الانتشار المؤقتة للواء الدفاع الوطني الخامس عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني، ونقطة تحكم الطائرات المسيرة التابعة للواء الميكانيكي 153 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقطة الانتشار المؤقتة للواء الدفاع الوطني الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات ميرنوغراد (ديميتروف سابقا)، وأرتيوموفكا، ودوفريشانسكي".

ولفتت الوزارة إلى أن القيادة "اتخذت قرار توجيه ضربات بأسلحة الطيران ضد الأهداف التي تم استطلاعها، وتم تنفيذ الضربات باستخدام قنابل فاب-3000 وفاب-500 الجوية مع وحدة التخطيط والتصويب العالمية وصواريخ خا-39".

وأضافت الوزارة: "تم تأكيد إصابة نقاط الانتشار المؤقتة ومراكز تحكم الطائرات المسيرة التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة وسائل المراقبة الموضوعية في الوقت الفعلي".

