الصفحة الدولية

إيران: إحباط عملية إرهابية شرق البلاد


أعلنت السلطات الإيرانية عن تدمير خلية إرهابية تابعة لجماعة "أنصار الفرقان" كانت تخطط لتنفيذ هجمات واسعة على مراكز عسكرية وأمنية وقضائية ودينية في شمال سيستان، حيث ذكر فداحسين مالكي إن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ومواجهة عملية إرهابية في شرق البلاد، مبينا أنه "في الأيام الماضية، حاولت جماعة أنصار الفرقان دخول البلاد عبر الحدود الشمالية لمحافظة سيستان وبلوشستان ومن أفغانستان بهدف استهداف المراكز العسكرية والأمنية وقاعدة الدفاع الجوي للجيش، إلا أن الأجهزة الاستخباراتية تمكنت من إحباط هذه المحاولة في الوقت المناسب".

كما أوضح مالكي بأن العملية التي نفذت بدعم استخباراتي من النظام الصهيوني وجيش الظلم أسفرت عن مقتل ستة إرهابيين واعتقال أحدهم، كما حصلت القوات الاستخباراتية على معلومات قيمة من المعتقل، لافتا إلى أن مثل هذه العمليات نادرة في شمال المحافظة.

وأضاف أن التحقيقات الأولية والمعلومات تشير إلى أن أجهزة استخبارات بعض الدول المجاورة شاركت في هذه العملية، وتم ضبط كميات كبيرة من المعدات العسكرية والمتفجرات.

كما أكد مالكي ضرورة زيادة اليقظة الأمنية في شرق البلاد، مبينا أنه "رغم توجيه ضربات قوية للجماعات الإرهابية في جنوب المحافظة بالتعاون مع باكستان، إلا أن شمال المحافظة لا تزال تواجه تحديات بسبب عدم الاهتمام الكافي من الحكومة الأفغانية الحالية".

فيما أشار إلى أن بعض تحركات حركة طالبان تظهر عدم رغبتها في التعاون مع إيران، وأوضح أن أبرز مثال على ذلك قضية حصة المياه، التي لم تُراعَ فيها القوانين الدولية، مما تسبب في مشاكل عديدة في المنطقة.

كذلك، شدد على أن استمرار مثل هذه التهديدات يستدعي تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي لضمان حماية الحدود والمناطق الحيوية في شرق البلاد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: إحباط عملية إرهابية شرق البلاد
الأمم المتحدة: 25 منظمة سيستمر عملها في العراق بعد انتهاء مهمة يونامي
واشنطن تنشر ثلاث مدمّرات قبالة سواحل فنزويلا
عراقجي: جزء من العراق يندرج ضمن مشروع إسرائيل الكبرى
نقل الرئيس الإيراني الأسبق خاتمي إلى المستشفى
محمد الحسان: الأمم المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة العراقية حتى بعد انتهاء مهامها
وزير الداخلية الإيراني: نجاح تنظيمي وأمني عراقي مميز في أربعينية الإمام الحسين (ع)
السوزان: 17 قتيلا في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر
باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 220 شخص
إيران تزود العراق بأسماء زائري الأربعينية إلكترونياً
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك