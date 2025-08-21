إيران: إحباط عملية إرهابية شرق البلاد

أعلنت السلطات الإيرانية عن تدمير خلية إرهابية تابعة لجماعة "أنصار الفرقان" كانت تخطط لتنفيذ هجمات واسعة على مراكز عسكرية وأمنية وقضائية ودينية في شمال سيستان، حيث ذكر فداحسين مالكي إن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ومواجهة عملية إرهابية في شرق البلاد، مبينا أنه "في الأيام الماضية، حاولت جماعة أنصار الفرقان دخول البلاد عبر الحدود الشمالية لمحافظة سيستان وبلوشستان ومن أفغانستان بهدف استهداف المراكز العسكرية والأمنية وقاعدة الدفاع الجوي للجيش، إلا أن الأجهزة الاستخباراتية تمكنت من إحباط هذه المحاولة في الوقت المناسب".

كما أوضح مالكي بأن العملية التي نفذت بدعم استخباراتي من النظام الصهيوني وجيش الظلم أسفرت عن مقتل ستة إرهابيين واعتقال أحدهم، كما حصلت القوات الاستخباراتية على معلومات قيمة من المعتقل، لافتا إلى أن مثل هذه العمليات نادرة في شمال المحافظة.

وأضاف أن التحقيقات الأولية والمعلومات تشير إلى أن أجهزة استخبارات بعض الدول المجاورة شاركت في هذه العملية، وتم ضبط كميات كبيرة من المعدات العسكرية والمتفجرات.

كما أكد مالكي ضرورة زيادة اليقظة الأمنية في شرق البلاد، مبينا أنه "رغم توجيه ضربات قوية للجماعات الإرهابية في جنوب المحافظة بالتعاون مع باكستان، إلا أن شمال المحافظة لا تزال تواجه تحديات بسبب عدم الاهتمام الكافي من الحكومة الأفغانية الحالية".

فيما أشار إلى أن بعض تحركات حركة طالبان تظهر عدم رغبتها في التعاون مع إيران، وأوضح أن أبرز مثال على ذلك قضية حصة المياه، التي لم تُراعَ فيها القوانين الدولية، مما تسبب في مشاكل عديدة في المنطقة.

كذلك، شدد على أن استمرار مثل هذه التهديدات يستدعي تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي لضمان حماية الحدود والمناطق الحيوية في شرق البلاد.