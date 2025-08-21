الأمم المتحدة: 25 منظمة سيستمر عملها في العراق بعد انتهاء مهمة يونامي

أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، اليوم الخميس، عن استمرار 25 منظمة عملها في العراق بعد انتهاء مهمة بعثة "يونامي"، إذ صرّح الحسان للوكالة الرسمية، إن "بعثة "يونامي" فقط هي التي سينتهي عملها، أما عمل الأمم المتحدة فسيبقى مستمراً في العراق، ما دام العراق يرغب بذلك".

وأضاف، أن "المنظمات والوكالات المتخصصة، التي يزيد عددها على 25 وكالة ومنظمة، ستواصل وجودها في العراق لخدمة العراقيين وضمان مسيرة آمنة نحو الانفتاح، والديمقراطية، والتنمية في العراق وللعراقيين".

كما أشار إلى، أن "العراق بلد مؤسس للأمم المتحدة، ويستحق كل التضحيات من أجل شعبه العريق، الأبي، الوفي".

وأضاف: "أملنا أن يواصل العراق التقدم أكثر فأكثر، وهناك استحقاقات يتطلع المواطن العراقي إلى رؤيتها في مجالات التنمية، والاقتصاد، والتعليم، والخدمات"، داعياً العراقيين إلى "الصبر، وإعطاء الفرصة لقادتهم لتوفير كل ذلك، وهم قادرون على تحقيقه".