نقل الرئيس الإيراني الأسبق خاتمي إلى المستشفى

أفاد قيادي في التيار الإصلاحي في إيران، اليوم الأربعاء (20 آب 2025)، بأن الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، نُقل إلى المستشفى بسبب مشاكل صحية.

وقال القيادي، إن "خاتمي تعرّض لمشكلة قلبية شملت ألمًا في الصدر واستمرار الأعراض التي تشير إلى انسداد في الشرايين القلبية".

وأوضح أن "الأطباء قاموا بفحص حالته واتخذوا إجراءً طبياً عاجلاً عبر عملية تصلب الشرايين، والتي أسفرت عن نتائج جيدة".

وأشار إلى أن "الرئيس الأسبق يخضع حالياً لمتابعة طبية دقيقة لمراحل العلاج والتعافي"، مؤكداً أن "وضعه الصحي جيد ومرضٍ حتى الآن".

وخاتمي يبلغ من العمر 81 عاماً، وهو من مواليد محافظة يزد وسط إيران، والرئيس الخامس للجمهورية الإيرانية. وشغل منصب وزير الثقافة الإيراني من عام 1982 إلى عام 1992.