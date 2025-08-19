محمد الحسان: الأمم المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة العراقية حتى بعد انتهاء مهامها

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة العراقية، حيث ذكر الحسان في كلمة له خلال الحفل التأبيني لاستذكار ضحايا تفجير مقر الأمم المتحدة في منطقة القناة ببغداد، "في مثل هذا اليوم بعد الظهر منذ اثنين وعشرين عاماً، كان فندق القناة ينبض بإيقاع العمل اليومي وفي لحظة واحدة، انتهى ذلك اليوم العادي إلى انفجار واحد حول الروتين إلى مأساة"، لافتاً الى أن "الأمم المتحدة فقدت 22 موظفاً من بينهم الممثل الخاص للأمين العام سيرجيو فييرا دي ميلو، فضلاً عن إصابة أكثر من 150 شخصاً".

وأضاف، "لقد كان ذلك اليوم نقطة تحول في تاريخ الأمم المتحدة، فقد كان هجوماً متعمداً واسع النطاق على المنظمة والعراق، وكان جرحاً للمجتمع الإنساني والشعب العراقي".

وتابع أن "عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) سينتهي نهاية هذا العام"، مؤكداً أن "الأمم المتحدة ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع شعب العراق وحكومته".