إيران تؤكد تمسكها بأفضل العلاقات مع لبنان ودعمها لسيادته

أكد أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده متمسكة بأفضل العلاقات مع لبنان ودعمها لسيادته، حيث ذكر لاريجاني، في مؤتمر صحفي في لبنان، إن "بلاده متمسكة بأفضل العلاقات مع لبنان ودعمها لسيادته"، مشدداً على أن "وحدة لبنان ونجاحه وازدهاره أمر بالغ الأهمية بالنسبة لإيران".

كما لفت لاريجاني إلى "حرص طهران الدائم على تعزيز التعاون الودي والصداقة بين الدول"، لافتاً إلى أن "طهران تؤمن من خلال الحوار الجدي والشامل في لبنان من الخروج بقرارات صائبة".

كذلك شدد على أن "إيران لا تنظر إلى أصدقائها كأداة على الإطلاق، وتؤمن بأن المقاومة تتمتع بشعور عميق وتفكير استراتيجي قوي"، مضيفاً أنه "لا ينبغي لأي دولة أن تفرض أوامرها على لبنان".

وبيّن، أن "إيران تحترم أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية بالتنسيق والتعاون مع فصائل المقاومة، وأيضا يمكنه التشاور مع المقاومة في اتخاذ القرار الأنسب له"، موضحاً ان" طهران تؤمن أن دول المنطقة سيدة قرارها ولا تتلقى الأوامر من الخارج".

كما أوضح لاريجاني أن "إيران لم تأتِ بأي خطة إلى لبنان، في حين أن الأمريكيين جاؤوا بورقة خاصة بهم، مؤكداً "احترام بلاده لأي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الفصائل"، معتبراً أن "المقاومة تمثل رأسمال للبنانيين".

