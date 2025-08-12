الصفحة الدولية

محادثات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن التعاون في الظروف الجديدة


أعلن نائب المدير العام للشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء ، عن مغادرة نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بعد محادثات مع وفد إيراني بشأن التعاون في الظروف الجديدة.

وقال آبادي في تصريح صحفي ، إن "نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ماسيمو أبارو، غادر طهران بعد محادثات مع وفد إيراني مكون من المدير العام للسلم والأمن الدوليين بوزارة الخارجية ومستشار لمنظمة الطاقة الذرية بشأن التفاعل بين الوكالة وإيران في الظروف الجديدة"، مبينًا أنه "تقرر مواصلة المشاورات مع الأخذ بعين الاعتبار المناقشات التي جرت في الاجتماع".

وأضاف أن "الوفد الإيراني أعرب عن انتقاده واحتجاجه الشديدين لعدم قيام الوكالة بمسؤولياتها خلال الهجوم العدواني من قبل النظام الصهيوني والولايات المتحدة، وأبلغ وفد الوكالة بمطالب بلادنا لتصحيح العمليات الخاطئة التي تحكم الوكالة بشأن القضية النووية الإيرانية".

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران مبيناً أن الزيارة لا تشمل أي برنامج لزيارة مواقع نووية قبل التوصل إلى إطار تعاون واضح، حيث ستُجرى مفاوضات مع الوكالة لتحديد هذا الإطار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محادثات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن التعاون في الظروف الجديدة
وزير الدفاع الإيراني: مستعدون لمواجهة أي مغامرة جديدة من العدو
الشرطة الإيرانية: 21 ألف مشتبه به تم اعتقالهم في الحرب الأخيرة
إيران تكشف نتائج عملية استخباراتية ناجحة قبالة سواحل هرمزغان
لاريجاني: اتفاقية أمنية بين العراق وإيران قيد الإعداد
إيران تتوعد بقصف القواعد الأمريكية حال اندلاع أي حرب جديدة
طهران تنفي تحديد جولة جديدة للمفاوضات مع واشنطن
إيران: لا نقبل بتغيير الجغرافيا السياسية للحدود
مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة حول خطة إسرائيل احتلال غزة
فرنسا تفتح "تحقيقا عاجلا" بعد تهديد حاخام لماكرون بالقتل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك