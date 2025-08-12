محادثات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن التعاون في الظروف الجديدة

أعلن نائب المدير العام للشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء ، عن مغادرة نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بعد محادثات مع وفد إيراني بشأن التعاون في الظروف الجديدة.

وقال آبادي في تصريح صحفي ، إن "نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ماسيمو أبارو، غادر طهران بعد محادثات مع وفد إيراني مكون من المدير العام للسلم والأمن الدوليين بوزارة الخارجية ومستشار لمنظمة الطاقة الذرية بشأن التفاعل بين الوكالة وإيران في الظروف الجديدة"، مبينًا أنه "تقرر مواصلة المشاورات مع الأخذ بعين الاعتبار المناقشات التي جرت في الاجتماع".

وأضاف أن "الوفد الإيراني أعرب عن انتقاده واحتجاجه الشديدين لعدم قيام الوكالة بمسؤولياتها خلال الهجوم العدواني من قبل النظام الصهيوني والولايات المتحدة، وأبلغ وفد الوكالة بمطالب بلادنا لتصحيح العمليات الخاطئة التي تحكم الوكالة بشأن القضية النووية الإيرانية".

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران مبيناً أن الزيارة لا تشمل أي برنامج لزيارة مواقع نووية قبل التوصل إلى إطار تعاون واضح، حيث ستُجرى مفاوضات مع الوكالة لتحديد هذا الإطار.