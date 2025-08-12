الصفحة الدولية

الشرطة الإيرانية: 21 ألف مشتبه به تم اعتقالهم في الحرب الأخيرة


أعلن متحدث باسم الشرطة الإيرانية اعتقال 21 ألف مشتبه بهم خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بناء على تقارير شعبية وتحييد مؤامرات ميدانية للعدو.

وصرّح المتحدث باسم الشرطة، العميد منتظر المهدي، عن أداء الشرطة المتخصصة خلال الفترة الحرجة من حرب الاثني عشر يومًا: "خلال هذه الأيام، أصبح الفضاء الإلكتروني جبهة مهمة في المعركة، ولعبت الشرطة دورًا فعالًا من خلال التعامل مع أكثر من 5700 قضية جرائم إلكترونية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت وعمليات السحب غير المصرح بها".

كما أشار إلى المتابعة السريعة للهجوم الإلكتروني على صراف نوبيتكس، وشدد على مكافحة المقامرة والمراهنات، مضيفًا: "من خلال المراقبة المستمرة للفضاء الإلكتروني، تم تحديد هوية 305 من مشغلي ومروجي مواقع المقامرة، وتم رفع قضية بقيمة 340 مليار ريال".

وفيما يتعلق بأمن امتحان القبول الوطني، قال منتظر المهدي: "تم الحفاظ على أمن هذا الحدث العلمي حتى في ظروف الحرب، وتمكنت الشرطة من تحديد هوية 106 مشتبه بهم و158 موقعًا إلكترونيًا إجراميًا من خلال تنفيذ خطط مكثفة".

وتابع حديثه مشيرًا إلى الحضور النشط لشرطة الاستخبارات في طهران، قائلاً: "بإرسال 30 وحدة دورية ليلية، تمت السيطرة على جغرافية الجريمة. وخلال هذه الفترة، انخفضت جرائم السرقة بنسبة 15.5%، وارتفع معدل الكشف عنها بنسبة 48.8%".

وأضاف المتحدث باسم الشرطة: "شهدت الجرائم الجنائية أيضًا انخفاضًا بأكثر من 20%، بينما ارتفع معدل الكشف عنها بنسبة 85.9%". كما أفاد بانخفاض عدد جرائم القتل بنسبة 23.3%، مؤكدًا أن معدل الكشف عن جرائم القتل ظل أعلى من 90%.

وفيما يتعلق بمكافحة البلطجية، قال منتظر المهدي: "أرسلت شرطة الأمن العام، من خلال إطلاق فرق التدخل السريع، 105 وحدات دورية إلى البيئات الملوثة يوميًا، وخلال هذه الفترة، تم القبض على 30 بلطجيًا. كما تم رصد 147 صفحة متعلقة بالبلطجية في الفضاء الإلكتروني".

وأكد المتحدث باسم الشرطة، في سياق حادثة سجن إيفين، أن وحدة الأمن الشمالية وصلت إلى موقع الحادث في أقل من 5 دقائق، وتمكنت من اعتقال 127 سجينًا هاربًا. كما تم العثور على عبوات ناسفة غير منفجرة، ونقل أكثر من 15 مصابًا إلى المستشفى.

وفيما يتعلق بالأمن الوطني، قال: ألقت قوات الأمن القبض على 2774 أجنبي غير قانوني، واكتشفت 30 قضية أمنية خاصة من خلال فحص هواتفهم. كما تم اعتقال 261 مشتبهًا بالتجسس، و172 متهمًا بالتصوير غير المرخص.

وفيما يتعلق بتأمين الطرق والنقاط الحساسة، أكد منتظر المهدي: أن أكثر من 40 ألف شرطي عملوا على مدار الساعة للحفاظ على أمن الطرق، وتم إنشاء أكثر من 1000 نقطة تفتيش تكتيكية في جميع أنحاء البلاد.

كما أشار إلى المشاركة الواسعة للجنود، قائلاً: منذ بداية العام، تم نشر 102 ألف جندي، منهم 30 ألفًا انضموا إلى قوات الدفاع الوطني خلال الشهر الماضي وحده.

واختتم المتحدث باسم الشرطة حديثه قائلاً: "إن زيادة بلاغات المواطنين بنسبة 41% واعتقال 21 ألف مشتبه بهم خلال حرب الـ 12 يومًا دليل على الوعي العام والمشاركة الفاعلة في ضمان الأمن".

وأكد منتظر المهدي على الجاهزية التامة للشرطة، قائلاً: "من الفضاء الإلكتروني إلى الطرق، يُضمن أمن البلاد بقوة وثبات، وهذه النجاحات ثمرة تعاون القوات المسلحة والشعب الإيراني الكريم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشرطة الإيرانية: 21 ألف مشتبه به تم اعتقالهم في الحرب الأخيرة
إيران تكشف نتائج عملية استخباراتية ناجحة قبالة سواحل هرمزغان
لاريجاني: اتفاقية أمنية بين العراق وإيران قيد الإعداد
إيران تتوعد بقصف القواعد الأمريكية حال اندلاع أي حرب جديدة
طهران تنفي تحديد جولة جديدة للمفاوضات مع واشنطن
إيران: لا نقبل بتغيير الجغرافيا السياسية للحدود
مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة حول خطة إسرائيل احتلال غزة
فرنسا تفتح "تحقيقا عاجلا" بعد تهديد حاخام لماكرون بالقتل
إيرلندا تنضم إلى الدول المقاطعة لإسرائيل
إيران: اعتقال 20 جاسوسا للموساد في طهران ومحافظات أخرى
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك