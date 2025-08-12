الشرطة الإيرانية: 21 ألف مشتبه به تم اعتقالهم في الحرب الأخيرة

أعلن متحدث باسم الشرطة الإيرانية اعتقال 21 ألف مشتبه بهم خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بناء على تقارير شعبية وتحييد مؤامرات ميدانية للعدو.

وصرّح المتحدث باسم الشرطة، العميد منتظر المهدي، عن أداء الشرطة المتخصصة خلال الفترة الحرجة من حرب الاثني عشر يومًا: "خلال هذه الأيام، أصبح الفضاء الإلكتروني جبهة مهمة في المعركة، ولعبت الشرطة دورًا فعالًا من خلال التعامل مع أكثر من 5700 قضية جرائم إلكترونية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت وعمليات السحب غير المصرح بها".

كما أشار إلى المتابعة السريعة للهجوم الإلكتروني على صراف نوبيتكس، وشدد على مكافحة المقامرة والمراهنات، مضيفًا: "من خلال المراقبة المستمرة للفضاء الإلكتروني، تم تحديد هوية 305 من مشغلي ومروجي مواقع المقامرة، وتم رفع قضية بقيمة 340 مليار ريال".

وفيما يتعلق بأمن امتحان القبول الوطني، قال منتظر المهدي: "تم الحفاظ على أمن هذا الحدث العلمي حتى في ظروف الحرب، وتمكنت الشرطة من تحديد هوية 106 مشتبه بهم و158 موقعًا إلكترونيًا إجراميًا من خلال تنفيذ خطط مكثفة".

وتابع حديثه مشيرًا إلى الحضور النشط لشرطة الاستخبارات في طهران، قائلاً: "بإرسال 30 وحدة دورية ليلية، تمت السيطرة على جغرافية الجريمة. وخلال هذه الفترة، انخفضت جرائم السرقة بنسبة 15.5%، وارتفع معدل الكشف عنها بنسبة 48.8%".

وأضاف المتحدث باسم الشرطة: "شهدت الجرائم الجنائية أيضًا انخفاضًا بأكثر من 20%، بينما ارتفع معدل الكشف عنها بنسبة 85.9%". كما أفاد بانخفاض عدد جرائم القتل بنسبة 23.3%، مؤكدًا أن معدل الكشف عن جرائم القتل ظل أعلى من 90%.

وفيما يتعلق بمكافحة البلطجية، قال منتظر المهدي: "أرسلت شرطة الأمن العام، من خلال إطلاق فرق التدخل السريع، 105 وحدات دورية إلى البيئات الملوثة يوميًا، وخلال هذه الفترة، تم القبض على 30 بلطجيًا. كما تم رصد 147 صفحة متعلقة بالبلطجية في الفضاء الإلكتروني".

وأكد المتحدث باسم الشرطة، في سياق حادثة سجن إيفين، أن وحدة الأمن الشمالية وصلت إلى موقع الحادث في أقل من 5 دقائق، وتمكنت من اعتقال 127 سجينًا هاربًا. كما تم العثور على عبوات ناسفة غير منفجرة، ونقل أكثر من 15 مصابًا إلى المستشفى.

وفيما يتعلق بالأمن الوطني، قال: ألقت قوات الأمن القبض على 2774 أجنبي غير قانوني، واكتشفت 30 قضية أمنية خاصة من خلال فحص هواتفهم. كما تم اعتقال 261 مشتبهًا بالتجسس، و172 متهمًا بالتصوير غير المرخص.

وفيما يتعلق بتأمين الطرق والنقاط الحساسة، أكد منتظر المهدي: أن أكثر من 40 ألف شرطي عملوا على مدار الساعة للحفاظ على أمن الطرق، وتم إنشاء أكثر من 1000 نقطة تفتيش تكتيكية في جميع أنحاء البلاد.

كما أشار إلى المشاركة الواسعة للجنود، قائلاً: منذ بداية العام، تم نشر 102 ألف جندي، منهم 30 ألفًا انضموا إلى قوات الدفاع الوطني خلال الشهر الماضي وحده.

واختتم المتحدث باسم الشرطة حديثه قائلاً: "إن زيادة بلاغات المواطنين بنسبة 41% واعتقال 21 ألف مشتبه بهم خلال حرب الـ 12 يومًا دليل على الوعي العام والمشاركة الفاعلة في ضمان الأمن".

وأكد منتظر المهدي على الجاهزية التامة للشرطة، قائلاً: "من الفضاء الإلكتروني إلى الطرق، يُضمن أمن البلاد بقوة وثبات، وهذه النجاحات ثمرة تعاون القوات المسلحة والشعب الإيراني الكريم".