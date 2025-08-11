لاريجاني: اتفاقية أمنية بين العراق وإيران قيد الإعداد

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ،علي لاريجاني، اليوم الاثنين، عن وجود اتفاقية أمنية بين العراق وإيران قيد الإعداد وسيتم توقيعها خلال زيارته الحالية للعراق، حيث أكد لاريجاني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا)، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محطته الأولى من الجولة ستكون العراق"، مبينا أن "العراق بلد صديق وجار لنا تربطنا به علاقات تجارية وثيقة".

وتابع ان "التعاون بين الشعبين في مستوى جيد جداً، ومن أبرز أمثلته مراسم الأربعين"، مقدماً الشكر "لحكومة العراق على تعاونها الكبير في تسهيل شؤون الزائرين خلال مناسبة الأربعين".

كما أضاف "لقد أعددنا اتفاقية أمنية مع العراق، وهذا أمر مهم للغاية، إذ إن رؤية إيران وأسلوبها في التعامل مع الجيران يقومان على أن أمن الإيرانيين هو الأساس، مع الاهتمام أيضا بأمن الجيران، بخلاف بعض الدول التي تحصر الأمن في نفسها وتتجاهل أو تضر بشعوب المنطقة الأخرى".

كذلك ذكر، "خلال هذه الزيارة، سيتم توقيع الاتفاقية، كما سنلتقي الكثير من الأصدقاء في العراق من مسؤولين ومختلف التيارات، وسنستمع إلى آرائهم ونتبادل النقاش حول مجالات التعاون الثنائي".