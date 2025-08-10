الصفحة الدولية

إيران: لا نقبل بتغيير الجغرافيا السياسية للحدود


أكد مسؤول إيراني كبير الأحد، أن بلاده لا تقبل بأي حال من الأحوال بتغيير الجغرافيا السياسية للحدود، في إشارة إلى الاتفاق الموقع بين أرمينيا وأذربيجان، حيث ذكر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، في تصريحات له اليوم، إن "أرض أرمينيا الملاصقة لحدود إيران معترف بها لدينا، والخط الأحمر لإيران هو انعدام الأمن على حدودها".

بدوره، قال مهدي سنائي، المستشار السياسي للرئيس الإيراني إن "إيران ترحب بالسلام بين جيرانها، ولا تعارض فتح الطرق وخطوط المواصلات، لكنها تتحسس من المشاريع التي تدخل القوى والمنظمات من خارج المنطقة في المنظومة الأمنية والجيوسياسية لمنطقة القوقاز التاريخية، وتحذر من التمهيد لتصعيد التوتر عبر هذا المسار".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعربت السبت، عن ترحيبها بنص اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن قلقها من العواقب السلبية للتدخلات الخارجية.

وذكرت وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان بشأن التطورات في منطقة القوقاز، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع بدقة التطورات الجارية في منطقة جنوب القوقاز، وهي على اتصال مع كلا البلدين الجارين، جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، بشأن هذه التطورات".

كما أكد البيان أنه "بلا شك، فإن السلام والاستقرار في منطقة القوقاز يصبان في مصلحة جميع دول المنطقة. وترحب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإتمام نص اتفاق السلام بين البلدين، وتعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، تعرب عن قلقها من العواقب السلبية لأي تدخل خارجي بأي شكل أو طريقة، خاصة بالقرب من الحدود المشتركة، والذي قد يخل بالأمن والاستقرار الدائم للمنطقة".

كما أكدت إيران، وفق بيان خارجيتها، "اتخاذ كافة التدابير السياسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية"، مشيرة إلى أنها "تؤمن بأن فتح طرق التواصل ورفع الحصار عن الشبكات المواصلاتية سيكون في خدمة الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية لشعوب المنطقة فقط في إطار المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي للدول، وبدون تدخلات خارجية".

كذلك أكدت الخارجية الإيرانية، أن "طهران مستعدة لمواصلة التعاون البناء القائم على المصالح المتبادلة مع كل من جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا للحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة من خلال التعاون الثنائي والإقليمي، مثل آلية 3+3".

ووقع زعماء الولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان، دونالد ترامب ونيكول باشينيان وإلهام علييف، في 8 أغسطس 2025 إعلانا مشتركا في واشنطن بشأن التسوية السلمية للنزاع بين يريفان وباكو.

فيما تضمن الاتفاق وقف إطلاق النار الدائم، فتح العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين، واحترام سيادة كل منهما. كما أُعلن عن "مبادرة ترامب للسلام والازدهار الدوليين" التي تهدف إلى تسهيل الحوار وبناء علاقات اقتصادية وتعاون في مجالات مثل الطاقة والتكنولوجيا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طهران تنفي تحديد جولة جديدة للمفاوضات مع واشنطن
إيران: لا نقبل بتغيير الجغرافيا السياسية للحدود
مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة حول خطة إسرائيل احتلال غزة
فرنسا تفتح "تحقيقا عاجلا" بعد تهديد حاخام لماكرون بالقتل
إيرلندا تنضم إلى الدول المقاطعة لإسرائيل
إيران: اعتقال 20 جاسوسا للموساد في طهران ومحافظات أخرى
الأمم المتحدة ترد على إسرائيل: غزة أرض فلسطينية محتلة
باكستان تعلن مقتل 33 مسلحا في اشتباك على الحدود مع أفغانستان
"وقف الحرب مقابل الأرض".. صفقة أمريكية روسية مرتقبة
"فوكس نيوز": قمة بوتين - ترامب قد تُعقد يوم الاثنين المقبل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك