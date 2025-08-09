الصفحة الدولية

إيران: اعتقال 20 جاسوسا للموساد في طهران ومحافظات أخرى


أعلنت السلطات القضائية في إيران اليوم السبت، اعتقال 20 جاسوسا للموساد الإسرائيلي في العاصمة طهران ومحافظات أخرى في البلاد، حيث ذكر المتحدث باسم السلطة القضائية إن وزارة المخابرات اعتقلت حتى الآن 20 من عملاء التجسس وداعمي الموساد في طهران وبعض المحافظات.

كما أكد المتحدث أن ملفات هؤلاء الجواسيسي وقضاياهم تحت نظر المحققين وتجري متابعتها، إذ شدد المتحدث باسم السلطات القضائية في إيران أن "القضاء لن يتساهل مع الجواسيس وعملاء الكيان الصهيوني، وسيصدر أحكاما حاسمة تكون عبرة للجميع".

وجاء ذلك بعدما كشفت وسائل إعلام إيرانية أن الجاسوس الذي أعدمته السلطات منذ أيام كان عالما نوويا تهمته التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، ونقل معلومات سرية وحساسة عن البرنامج النووي خلال حرب الـ12 يوما.

كذلك ذكرت التقارير إن إيران أعدمت العالم النووي روزبه وادي، في إجراء قانوني وحاسم بعد استكمال الإجراءات القانونية وتأكيد الحكم في المحكمة العليا، بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي ونقل معلومات سرية عن عالم نووي إيراني قتل في هجمات إسرائيل في يونيو 2025.

وكانت السلطات الإيرانية شرعت في حملة اعتقالات واسعة النطاق تستهدف عملاء يعملون لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وفقا لتقارير صحافية، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجوما على إيران شهر يونيو الماضي، وقتلت العديد من العلماء والقادة العسكريين الكبار.

