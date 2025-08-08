الصفحة الدولية

الأمم المتحدة ترد على إسرائيل: غزة أرض فلسطينية محتلة


أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، (8 آب 2025)، تحذيرات شديدة اللهجة تجاه خطط إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، واصفة إياها بـ "التصعيد الخطير ".

وفي سلسلة من التصريحات المتتالية، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرتيش على أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية وزيادة معاناة المدنيين في القطاع.

وأكدت المنظمة الدولية أن قطاع غزة يُعد أرضًا فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي، وأن إلقاء المساعدات من الجو لا يمثل حلًا مستدامًا، بل قد يتسبب في مقتل الأشخاص، مشددة على ضرورة إيصال المساعدات بشكل آمن عن طريق البر.

كما أكدت الأمم المتحدة على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وشددت على أنها يجب أن تبقى كذلك، في إشارة واضحة إلى رفضها لأي محاولة لتغيير وضع القطاع.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن فجر اليوم الجمعة، أن المجلس الوزاري المصغر وافق على مقترح السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل.

وأضاف مكتب نتنياهو -في بيان- أن الجيش يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم ما سماها مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن نتنياهو قوله إن "العمليات بطريقتها الحالية في غزة فاشلة، ولم تؤدِ إلى إعادة المخطوفين"، مؤكدا أن إسرائيل "تريد هزيمة حركة حماس وليس تخليدها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأمم المتحدة ترد على إسرائيل: غزة أرض فلسطينية محتلة
باكستان تعلن مقتل 33 مسلحا في اشتباك على الحدود مع أفغانستان
"وقف الحرب مقابل الأرض".. صفقة أمريكية روسية مرتقبة
"فوكس نيوز": قمة بوتين - ترامب قد تُعقد يوم الاثنين المقبل
الجيش الامريكي يخير المتحولين جنسياً.. الاستقالة أو الفصل القسري
إدارة ترامب تخطط لاحتجاز المهاجرين في "ألكاتراز الجنوب"
ترامب يعلن: إنهاء الحرب في أوكرانيا بيد بوتين
سماحة السيد الخامنئي يعين شمخاني وأحمديان ممثلين عنه في مجلس الدفاع الوطني برئاسة لاريجاني
تايلاند وكمبوديا: اتفاق تاريخي على خطة لوقف إطلاق النار
عراقجي: المفاوضات مع واشنطن مرهونة بالمصالح الوطنية رغم استمرار الرسائل معها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك