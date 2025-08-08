الأمم المتحدة ترد على إسرائيل: غزة أرض فلسطينية محتلة

أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، (8 آب 2025)، تحذيرات شديدة اللهجة تجاه خطط إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، واصفة إياها بـ "التصعيد الخطير ".

وفي سلسلة من التصريحات المتتالية، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرتيش على أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية وزيادة معاناة المدنيين في القطاع.

وأكدت المنظمة الدولية أن قطاع غزة يُعد أرضًا فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي، وأن إلقاء المساعدات من الجو لا يمثل حلًا مستدامًا، بل قد يتسبب في مقتل الأشخاص، مشددة على ضرورة إيصال المساعدات بشكل آمن عن طريق البر.

كما أكدت الأمم المتحدة على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وشددت على أنها يجب أن تبقى كذلك، في إشارة واضحة إلى رفضها لأي محاولة لتغيير وضع القطاع.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن فجر اليوم الجمعة، أن المجلس الوزاري المصغر وافق على مقترح السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل.

وأضاف مكتب نتنياهو -في بيان- أن الجيش يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم ما سماها مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن نتنياهو قوله إن "العمليات بطريقتها الحالية في غزة فاشلة، ولم تؤدِ إلى إعادة المخطوفين"، مؤكدا أن إسرائيل "تريد هزيمة حركة حماس وليس تخليدها".