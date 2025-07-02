إيران تدرس شراء مقاتلات صينية متطورة

أفادت صحيفة "انتخاب" الإيرانية، بأن طهران تدرس شراء مقاتلات صينية متطورة بعد وقف إطلاق النار مع "إسرائيل".

وذكرت الصحيفة أنه يجب رؤية زيارة وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده لمدينة تشينجداو قبل أيام قلائل، لحضور اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون، في هذا السياق.

وترجع العديد من مقاتلات إيران، ومن بينها إف- 14 إلى ما قبل الثورة في 1979، عندما كانت تحافظ طهران على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة.

وتحاول إيران منذ سنوات، في إطار تعاونها العسكري مع روسيا، أن تحصل على مقاتلات حديثة من طراز سو- 35.