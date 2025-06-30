فرنسا تغلق محطة للطاقة النووية بسبب موجة الحر

أغلقت شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة "إي دي إف"، اليوم الاثنين، محطة غولفش للطاقة النووية في جنوب البلاد نظرا لموجة الحر الشديدة التي تشهدها تلك المنطقة.

وقالت شركة كهرباء فرنسا إن الإغلاق تم للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة نهر غارون الذي تستمد منه المحطة مياه التبريد الخاصة بها.

وبسبب الطقس في منتصف فصل الصيف، من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة مياه نهر غارون إلى 28 درجة مئوية اليوم الاثنين.

ولم تحدد الشركة الفترة التي ستظل فيها محطة الطاقة متوقفة عن العمل.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر في فرنسا التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 42 درجة مئوية، حتى منتصف الأسبوع الجاري.