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إيران: العدوان الإسرائيلي لم يلحق أضرارا بالبنية التحتية للطاقة في البلاد


قال وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، اليوم الاثنين، (30 حزيران 2025)، إن العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية لم يسبب أي ضرر للبنية التحتية للطاقة في البلاد.

وأضاف عباس علي آبادي خلال زيارة إلى مقاطعة ساوه ردا على سؤال حول حالة البنية التحتية للطاقة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على البلاد: "لحسن الحظ، لم تحدث أي أضرار للمرافق الحيوية في مجالات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية ذات الصلة".

وأكد أن جميع أنظمة ووحدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه تعمل الآن بشكل مستقر. وأوضح أن منشآت الطاقة في البلاد تتمتع بأمن كامل وتقديم الخدمات مستمر دون أي انقطاع.

وصرح وزير الطاقة بأن الجاهزية في البنية التحتية الحيوية للبلاد يتم تعزيزها بشكل مستمر.

وأشار إلى أن وزارة الطاقة اتخذت منذ فترة طويلة التدابير اللازمة للظروف الخاصة من خلال تنفيذ مشاريع مرونة الشبكات والاعتماد على أنظمة الذكاء وقد أظهرت هذه التدابير فعاليتها في الأوقات الحرجة.

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