معاون وزير الخارجية الإيراني : لا مفاوضات مع واشنطن ما لم تتوقف الهجمات

أكد معاون وزير الخارجية الإيراني كبير المفاوضين في الملف النووي، مجيد تخت روانجي، اليوم الإثنين (30 حزيران 2025)، أن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة لن يكون ممكنًا ما لم تلتزم واشنطن بعدم تنفيذ أي هجمات إضافية ضد إيران.

وأوضح تخت روانجي، في تصريح نقلته وسائل الإعلام الإيرانية وتابعتها "بغداد اليوم"، أن "إدارة دونالد ترامب أبدت، عبر وسطاء، رغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها لم تقدم أي التزام واضح بخصوص وقف الهجمات العسكرية، وهو ما وصفه بالقضية الجوهرية التي لا يمكن تجاهلها".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "حجم الخسائر التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني نتيجة الضربات الأمريكية لا يزال غير واضح"، مضيفًا أن "أي اتفاق بشأن استئناف المحادثات لم يُحدد له جدول زمني حتى الآن".

وكشف أن "إيران تلقت عبر وسطاء رسائل تفيد بأن الولايات المتحدة لا تنوي استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي أو السعي لإسقاط النظام"، مشددًا على أن بلاده "لا ترغب في الحرب، بل تسعى إلى الحوار والدبلوماسية، لكنها ستظل في حالة تأهب ولن تسمح بتكرار المفاجآت".