استشهاد "الحاج يونس" العقل الميداني لفيلق القدس في سوريا خلال العدوان الاسرائيلي على ايران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين (30 حزيران 2025)، استشهاد القيادي العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني، حسن أبو الفضل النيقويئي، المعروف بـالحاج يونس”، وذلك جراء غارة إسرائيلية استهدفت موقعاً داخل إيران خلال التصعيد العسكري الأخير.

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن الحاج يونس كان يُعد من المقربين لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، الذي استشهد في غارة أمريكية ببغداد عام 2020، مشيرة إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هويته في وسائل الإعلام الإيرانية”.

وأضافت الوكالة أن النيقويئي “استشهد خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، إثر غارة إسرائيلية استهدفته داخل إيران”، واصفة إياه بأنه “أحد أساطير مواجهة الجماعات الإرهابية في المنطقة”، وأنه كان “من العناصر المؤثرة في قيادة عمليات فيلق القدس في سوريا”.

وبحسب تسنيم، فإن الحاج يونس كانت له علاقة شخصية وعسكرية وثيقة بسليماني، وكان يرافقه في العديد من المهمات الحساسة في الخارج، مؤكدة أن حضوره الميداني كان “مركزياً وفاعلاً” في مهام الحرس الثوري خارج حدود إيران.

يُذكر أن إسرائيل شنت، يوم الجمعة الموافق 13 حزيران الجاري، هجوماً جوياً على مواقع داخل إيران أسفر عن استشهاد عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين، في وقت شهدت فيه المنطقة تصعيداً متبادلاً، تلاه هجوم أمريكي على منشآت نووية إيرانية في 22 من الشهر نفسه، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 24 يونيو، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.