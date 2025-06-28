ايران توجه رسالة الى الامم المتحدة بشأن تصريحات امريكية واسرائيلية ضد الامام المفدى السيد الخامنئي

وجهت إيران، اليوم السبت، رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بشأن"التصريحات الوقحة" لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ضد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي

وقال ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع احتفاظها بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة التهديدات الإرهابية التي أطلقها مسؤولو النظامين الإسرائيلي والأمريكي بأشد العبارات الممكنة، والتي تُشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتبار هذه التصريحات غير قانونية وغير مسؤولة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.

ودعت الرسالة، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "التذكير بضرورة احترام جميع الأطراف للالتزامات القانونية بالامتناع عن التحريض على الأعمال الإرهابية أو دعمها أو الهجمات ضد مسؤولي الدول الأخرى، واتخاذ التدابير المناسبة لمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال غير المشروعة دوليا، في إطار ميثاق الأمم المتحدة والصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والمسؤولية الدولية للدول".

وأضاف إيرواني، أن "الولايات المتحدة وإسرائيل هددا علنًا باغتيال سماحة السيد علي الخامنئي"، مؤكدا أن "هذا العمل الإجرامي مثال واضح على إرهاب الدولة الذي لا ينبغي السماح بتكراره، حتى مع بشاعة هذا التهديد".

ولفت انتباه "الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة إلى هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والميثاق، حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم القانوني في مواجهة مثل هذه التصريحات الاستفزازية والإجرامية".

وأدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق اليوم، "التصريحات المهينة وغير المقبولة" التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي زعم فيها أنه أنقذ سماحة القائد المفدى السيد علي الخامنئي من "موت بشع ومذل".

وأمس الجمعة، قال الخرف المعتوه ترامب ، إنه أوقف على الفور العمل على تخفيف العقوبات عن إيران بعد أن قال الزعيم الأعلى الإيراني السيد علي الخامنئي إن بلاده حققت انتصارا على الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على "تروث سوشيال": "خلال الأيام القليلة الماضية، كنت أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وأمور أخرى، كان من شأنها أن تمنح إيران فرصة أفضل بكثير للتعافي الكامل والسريع والشامل".

وأضاف: "تلقيت بيانا مليئا بالغضب والكراهية والاشمئزاز، فتخليت فورا عن جميع أعمال تخفيف العقوبات، وغيرها".

وادعى المعتوه ترامب أيضا إنه منع اغتيال سماحة السيد علي الخامنئي، مهاجما إياه لقوله إن طهران انتصرت في الحرب مع إسرائيل