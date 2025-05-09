ترامب ينصح الصين بفتح أسواقها لأمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة (9 أيار 2025)، أن على الصين أن تفتح أسواقها لأمريكا.

وقال في تصريحات للصحافيين تابعتها "بغداد اليوم": "إذا فتحت الصين أسواقها لأمريكا سيكون أمرا جيدا لها"، مضيفا أنه بالإمكان خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى 80% في حال حصل توافق بين الطرفين.

وتنطلق غدا السبت، في سويسرا، أولى جولات الحوار التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة وزير الخزانة، سكوت بيسنت، والصين، بقيادة نائب رئيس الوزراء، هي ليفينغ.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن الجمارك الصينية، تدخل بيكين هذه المفاوضات من موضع قوّة مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، التي شهدّت أسواقها المالية منذ اعلان الرسوم الجمركية، حالة من عدم اليقين، حيث خسرت خلال فترة قصيرة مليارات الدولارات، وتسببت في انهيار أسهم كبار الشركات الأمريكية على غرار "آبل" و "انفيديا" و"ميتا"، قبل ان تستعيد توازنها.

وفي وقت سابق، قررت الصين وأمريكا، رسميا، الدخول في محادثات مباشرة بشأن الحرب التجارية القائمة بينهما منذ مطلع الشهر الماضي.

وفي بيان صادر عن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أكد فيه توجهه إلى سويسرا "لإجراء مناقشات بنّاءة تهدف إلى إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي الدولي بما يخدم مصالح الولايات المتّحدة بشكل أفضل".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّ "نائب رئيس الوزراء، هي ليفينغ، سيزور سويسرا، خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 12 أيار/ مايو الجاري، بدعوة من الحكومة السويسرية".