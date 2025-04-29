لجنة التقصي الإيرانية : سيتم الإعلان قريبا عن السبب الرئيس القطعي للحادث ومحاسبة كافة المقصرين ...

أعلنت لجنة التحقيق في أسباب حادثة الحريق بميناء الشهيد رجائي في بندر عباس جنوب إيران، في بيان رسمي، النتائج الأولية لتحقيقاتها.

واوضحت اللجنة في بيانها أن هناك تقصيراً مؤكداً في الالتزام بقواعد السلامة والدفاع المدني، مشيرةً إلى وجود مخالفات في بعض التصريحات الرسمية، حيث تتابع الأجهزة الأمنية والقضائية بجدية مهمة التعرف على المسؤولين عن الحادث.

وأضاف البيان أن التحديد النهائي لأسباب الحادث يتطلب دراسة شاملة ومتكاملة لكافة أبعاده، وهو أمر يستلزم القيام بإجراءات فنية ومخبرية دقيقة، مؤكداً أن هذه العمليات ستُتابع بسرعة ودون تأخير، وسيتم إعلام الرأي العام بالنتائج فور الانتهاء منها.