روسيا تحث الهند وباكستان على حل خلافاتهما سلميا

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أكد لسفير باكستان لدى روسيا محمد خالد جمالي أن موسكو تحث على حل الخلافات بين الهند وباكستان بطرق سلمية.

ونشرت الخارجية الروسية بيانا أكدت فيه أن "الجانبين ناقشا خلال اللقاء مختلف جوانب العلاقات الروسية الباكستانية وكذلك تصاعد التوتر بين إسلام آباد ونيودلهي على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع في كشمير في الـ22 من أبريل الجاري، وقد ناشد الجانب الروسي كلا الطرفين بضبط النفس والحوار البناء بهدف حل الخلاف سلميا".

وقع هجوم إرهابي بالقرب من بلدة بهالغام في منطقة جامو وكشمير الهندية بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي. فقد أطلق عدد من المسلحين النار العشوائي على سياح كانوا في جولة على ظهور الخيل في وادي بيساران، وهو مقصد سياحي شهير. وقد أعلنت جماعة تدعى "جبهة المقاومة"، التابعة لمنظمة "لشكر طيبة" الإرهابية (المحظورة في روسيا)، مسؤوليتها عن الهجوم.

وأسفر الهجوم عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي واحد. وردا على الهجوم الإرهابي في جامو وكشمير، قررت السلطات الهندية تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الباكستانيين على الفور، مع إلغاء التأشيرات السارية اعتبارا من 27 أبريل. وردت لجنة الأمن القومي الباكستانية بالقول "إن البلاد علقت جميع أشكال التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمام خطوطها الجوية".