الأمين العام للأمم المتحدة يعرض على الهند وباكستان المساعدة في خفض التصعيد

صرح ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن الأخير عرض "مساعيه الحميدة"، للمساعدة في تهدئة التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان.

وقال دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن غوتيريش أجرى، يوم الثلاثاء، محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار.

وأضاف: "أعرب الأمين العام عن بالغ قلقه إزاء تنامي التوتر في العلاقات بين الهند وباكستان، وشدد على ضرورة تجنب أي مواجهة قد تؤدي إلى عواقب مأساوية. كما عرض تقديم مساعيه الحميدة لدعم جهود خفض التصعيد".

وأشار دوجاريك إلى أن غوتيريش جدد إدانته للهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم جامو وكشمير.

وتصاعد التوتر بين البلدين بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة من المسلحين في 22 أبريل بالقرب من مدينة باهالجام في إقليم جامو وكشمير الهندي، حيث أطلق المسلحون النار على مجموعة من السياح كانوا في نزهة خيول في وادي بايساران، أحد المقاصد السياحية الشهيرة في المنطقة.

وقد أعلنت جماعة تدعى "جبهة المقاومة"، التابع لتنظيم "لشكر طيبة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا وشخص واحد من نيبال.

وردا على الهجوم الإرهابي، قررت السلطات الهندية تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الباكستانيين على الفور، مع إلغاء التأشيرات السارية اعتبارا من 27 أبريل.

من جانبها، علقت باكستان جميع أشكال التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمام خطوطها الجوية".