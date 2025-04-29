وزير الدفاع الباكستاني يتحدث عن "توغل عسكري وشيك" من جانب الهند

أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن باكستان تقوم بتعزيز قواتها تحسبا لـ"توغل عسكري هندي وشيك" على خلفية التصعيد الأخير بين البلدين عقب هجوم مسلحين في إقليم كشمير.

وقال آصف في حديث لوكالة "رويترز"، يوم الاثنين: "قمنا بتعزيز قواتنا لأن هذا شيء بات وشيكا الآن. وبالتالي في هذا الوضع يجب اتخاذ بعض القرارات الاستراتيجية، وبالتالي تم اتخاذ تلك القرارات".

واتهم الوزير الهند بـ"تصعيد الخطاب"، مضيفا أن العسكريين الباكستانيين أبلغوا الحكومة بالهجوم الهندي المحتمل.

ولم يكشف خواجة محمد آصف عن أي تفاصيل بشأن الأسباب التي تدعو باكستان للاعتقاد بأن الهجوم الهندي بات "وشيكا".

وبشأن إمكانية استخدام الأسلحة النووية، أكد آصف أن باكستان في حالة تأهب عالية، لكنها ستستخدم الأسلحة النووية فقط "في حال كان هناك خطر مباشر على وجودنا".

وأكد أن باكستان أجرت اتصالات بالدول الصديقة في منطقة الخليج والصين وبريطانيا والولايات المتحدة لإطلاعها على الوضع، مضيفا أن "بعض أصدقائنا في الخليج تحدثوا مع كلا الجانبين"، دون أن يذكر أي دولة تحديدا.

يذكر أن هجوم المسلحين المتشددين في إقليم كشمير بشمال الهند، الذي أودى بحياة 26 شخصا الأسبوع الماضي، أسفر عن تصعيد التوترات بين باكستان والهند، حيث اتهمت الأخيرة السلطات الباكستانية بأنها على صلة بالهجوم.