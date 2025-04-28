إعلان حالة الطوارئ في إسبانيا بعد عمليات سلب ونهب وانقطاع غامض للطاقة

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، مساء اليوم الاثنين (28 نيسان 2025)، حالة الطوارئ القصوى في عموم البلاد واستنفار أجهزتها الأمنية، عقب أنباء عن وقوع عمليات "سلب ونهب" في مناطق عدة نتيجة لانقطاع الطاقة الكهربائية وتعطل أنظمة الحماية والأمن.

وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، في تقرير أن وزير الداخلية الإسباني بيدرو سانشيز أوضح أن أسباب الانقطاع المفاجئ والمستمر للطاقة، الذي طال عدة دول أوروبية، لا تزال "مجهولة"، مؤكداً: "لا نستبعد أي نظرية حتى الآن"، في إشارة إلى احتمال وجود عمل منظم يقف خلف الأزمة.

وحثت وزارة الداخلية الإسبانية المدنيين على تقليل استخدام الهواتف النقالة إلا للضرورة القصوى للحفاظ على طاقة البطاريات، كما دعت إلى تجنب الاتصال بأرقام الطوارئ فيما يخص انقطاع الكهرباء، موضحة أن عمليات "إنقاذ" العالقين داخل المصاعد ما تزال مستمرة حتى اللحظة.

يشار إلى أن انقطاعاً مفاجئاً للطاقة ضرب عدداً من الدول الأوروبية اليوم، من بينها البرتغال وفرنسا، في حين لا تزال أسباب هذا الانقطاع مجهولة حتى الآن.