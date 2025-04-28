ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي إلى 70 قتيلاً

أعلن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزگان في ايران، اليوم الإثنين، (28 نيسان 2025)، عن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي شهده ميناء الشهيد رجائي أول أمس السبت إلى 70 شخصا.

في سياق متصل نقلت وكالة فارس عن وزير الداخلية الإيراني قوله ان هناك "تقصيراً تسبب بانفجار الميناء وتم استدعاء بعض المسؤولين المقصرين".

وقالت وكالة فارس، ان: "التحقيقات الأولية كشفت وجود مواد خطيرة قابلة للاشتعال بميناء رجائي استوردها القطاع الخاص". ونوهت الى ان "التحقيقات كشفت وجود مواد خطيرة بالميناء كانت تحتاج لظروف خاصة للتخزين".