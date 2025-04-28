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بعد انقطاع غير مسبوق للكهرباء.. اجتماع أزمة في إسبانيا وتحذير من "التكهنات"


دعت الحكومة الإسبانية، اليوم الإثنين، (28 نيسان 2025)، إلى عقد اجتماع أزمة، بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع النطاق وغير مسبوق في البلاد.

وزار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مركز التحكم في الشركة الخاصة بشبكة الكهرباء الإسبانية، برفقة وزيرة التحول البيئي سارة أجيسين، حسبما ذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية.

وقالت الحكومة إنها تعمل على تحديد سبب وتأثير الانقطاع، وتخصص كل مواردها لإصلاحه في أسرع وقت ممكن.

وضرب انقطاع التيار الكهربائي إسبانيا والبرتغال، وشمل عاصمتي البلدين، مما أدى إلى تعطيل شبكات المترو وخطوط الهاتف وإشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي.

وقدرت شركة تشغيل شبكة الكهرباء في إسبانيا أن الأمر سيستغرق ما بين 6 و10 ساعات لإعادة التيار بعد الانقطاع الشامل الذي أثر على شبه الجزيرة الأيبيرية بأكملها منذ الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش.

وقال إدواردو برييتو، مدير العمليات في شبكة الكهرباء الإسبانية: "يمكننا الحديث عن تأخير يتراوح بين 6 و10 ساعات إذا سارت الأمور على ما يرام. وقد تم بالفعل إصلاح بعض نقاط الإمداد".

وأوضح برييتو أنه: "لا يمكننا التكهن في الوقت الحالي بأسباب" الانقطاع، مضيفا أنه سيتم "تحليل كل شيء بالمستوى المطلوب من التفصيل" في أقرب وقت ممكن "لمعرفة" أصل الانقطاع.

ويذكر أنه من النادر حدوث انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في شبه الجزيرة.

وفي البرتغال، طال انقطاع الكهرباء العاصمة لشبونة والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى أجزاء من شمالي وجنوبي البلاد.

وقالت شركة توزيع الكهرباء البرتغالية "إي – ريديس"، إن انقطاع الكهرباء كان نتيجة لـ "مشكلة في نظام الكهرباء الأوروبي"، وفقا لصحيفة إكسبريسو البرتغالية.

وأفادت الشركة، وفقا للصحيفة، بأنها اضطرت لقطع الكهرباء في مناطق معينة من أجل استقرار الشبكة.

من جانبه، أصدر مركز الأمن الإلكتروني الوطني البرتغالي بيانا قال فيه إنه لا توجد علامة على أن الانقطاع كان بسبب هجوم إلكتروني.

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