ترامب يخسر معركة الـ 100 يوم امام بايدن وأوباما

يحتفل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غدا بمرور 100 يوم له في البيت الأبيض، لكن استطلاعات الرأي تصدمه بمفاجأة غير سارة.

إذ تكشف الاستطلاعات، أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي خلال الـ100 يوم الأولى من ولايته الثانية، تقل بـ10 نقاط عن أسلافه في نفس الفترة من ولايتهم، وذلك وفقا لما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وتولى ترامب منصبه بنسبة تأييد مرتفعة نسبيًا، وسط آمال الناخبين في أن يعالج مخاوفهم الاقتصادية وقضايا الهجرة.

وفي حين تظل استطلاعات الرأي حول الهجرة إيجابية، إلا أن نسبة التأييد لطريقة تعامله مع الاقتصاد تراجعت في الأسابيع الأخيرة مع فرض رسوم جمركية جديدة واضطرابات السوق.

ومع اقترابه من يومه المائة في البيت الأبيض، أظهر استطلاع رأي جديد نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن نسبة تأييد ترامب بلغت 41% في حين ارتفعت نسبة عدم تأييده إلى 59%، بما في ذلك 45% يرفضونه بشدة.

وبالمقارنة مع سلفه الديمقراطي جو بايدن، فإن شعبية ترامب تقل بـ12 نقطة عن بايدن الذي بلغت نسبة تأييده خلال الـ100 يوم الأولى 53% وفقا لـ"سي إن إن".

وخلال الفترة نفسها، حصل الرئيسان السابقان الديمقراطي باراك أوباما، والجمهوري جورج دبليو بوش، على نسب تأييد أعلى حيث تمتع أوباما بنسبة تأييد بلغت 63%، وحصل بوش على تأييد بنسبة 62%، وهو ما يعني أنهما تقدما على ترامب بـ 22 نقطة و21 نقطة على الترتيب.

كما أن ترامب تفوق على نفسه ففي ولايته الأولى بلغت نسبة تأييده خلال الـ100 يوم الأولى 44% وهي نسبة أعلى بثلاث نقاط عن نسبة تأييده الحالية.

وأظهر استطلاع آخر أجرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بالتعاون مع شبكة "ايه بي سي نيوز" و"إبسوس" ارتفاعًا طفيفًا في نسبة تأييد ترامب، لكنها تظل منخفضة بشكل عام.

ووفقا للاستطلاع، قال 42% من الناخبين المسجلين إنهم يوافقون على ترامب، مقارنةً بـ48% قالوا إنهم يوافقون عليه في فبراير/شباط الماضي، في حين تراوحت نسبة الناخبين المسجلين الذين لا يوافقون على الرئيس من 51% إلى 55%.