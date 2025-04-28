عراقجي: إيران سترد فورًا وبالمثل على أي اعتداء

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ،اليوم الإثنين (28 نيسان 2025)، أن بلاده سترد "فورًا وبالمثل" على أي اعتداء تتعرض له، محذرًا من الرهانات الخاطئة في حسابات بعض الأطراف الخارجية.

وفي تصريحات نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "اكس" وصف عراقجي ما أسماه "أوهام" إسرائيل بمحاولة فرض إملاءات على إيران بأنها "بعيدة جدًا عن الواقع ولا تستحق الرد"، معتبرًا أن "وقاحة" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة فرض إملاءاته على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا لافتًا.

وأضاف عراقجي أن "متحدو نتنياهو في فريق بايدن الفاشل، الذين عجزوا عن الوصول لاتفاق مع إيران، يروجون بشكل خاطئ أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وإدارة ترامب مجرد نسخة أخرى من الاتفاق النووي السابق".

وشدد على أن إيران "قوية بما فيه الكفاية ومتيقنة من قدراتها لإفشال أي محاولات تخريبية أو محاولات لفرض إملاءات خارجية على سياساتها".

وأكد عراقجي أن "لا خيار عسكري ولا حل عسكري مع إيران، وأي هجوم سيُقابل برد فوري ومماثل".

تأتي تصريحات عراقجي في وقت تصاعدت فيه التوترات، حيث شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يوقف برنامجها النووي بالكامل ويمنعها من تطوير صواريخ باليستية.

من جانب آخر، تستمر المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران برعاية عمانية.

ووصفت مصادر أمريكية هذه المفاوضات بأنها "إيجابية وبناءة"، مشيرة إلى "إحراز تقدم أكبر مقارنة بالجولات السابقة".

ووفقًا لتصريحات عراقجي، فإن المحادثات تقتصر على الملف النووي ورفع العقوبات، ولا تشمل أي ملفات أخرى. يُتوقع أن تُعقد جولة مفاوضات جديدة في الثالث من مايو المقبل.