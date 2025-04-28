البرلمان الإيراني: لا دليل على تورط أجنبي في انفجار ميناء "شهيد رجائي"

أعلن علي خضريان عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم الإثنين، (28 نيسان 2025)، أن انفجار ميناء "شهيد رجائي" نتج عن ضعف الأمن الداخلي وسوء الإدارة، وأن لا أدلة حتى الآن تثبت تورط أي جهات أجنبية فيه.

وقال خضريان: "بناءً على الأدلة المتاحة، فإن الحادث جاء بسبب خلل أمني داخلي وإدارات فاشلة، دون أي مؤشرات حتى اللحظة تُشير إلى تدخل خارجي".

وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المسؤولين عن الكارثة، موضحًا أن "الانفجار يمثل مأساة إنسانية ناتجة عن إهمال هيكلي وإدارة سيئة تعاني منها موانئ البلاد".

وأضاف: "يجب أن تشكل هذه الحادثة نقطة تحول لإصلاح جذري في نظام إدارة الموانئ، وسيواصل البرلمان متابعته بحزم لكشف كل المقصرين، دون أي تساهل، لإثبات أن الدماء الإيرانية والخسائر الوطنية لن تُهدر دون محاسبة".

من جانبه، شدد رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي على ضرورة تسريع التحقيقات، قائلاً: "لا ينبغي أن تستغرق النتائج أربعة أو ستة أشهر حتى تظهر"، في إشارة إلى أهمية تقديم تقرير سريع وشفاف.

وعلى الرغم من مرور يومين على وقوع الحادث، لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن تقريراً واضحاً يوضح أسباب الانفجار، ما زاد من حدة التكهنات، بما في ذلك فرضيات تتعلق بـ"أعمال تخريبية" أو "نقل غير آمن لمواد متفجرة، خاصة وقود الصواريخ الصلب".

وفي الوقت الذي نفى فيه الإعلام والمسؤولون الإيرانيون هذه التكهنات، إلا أنهم لم يقدموا حتى اللحظة تفسيراً شفافاً للرأي العام حول ملابسات الحادث.

وأعلن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء "شهيد رجائي" إلى 46 قتيلاً.

وأوضح المسؤول أن نحو 1072 مصابًا تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات، فيما لا يزال 138 شخصًا يتلقون العلاج داخل المستشفيات.