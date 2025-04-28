ترامب مجددا: كندا ستصبح الولاية 51

علق الرئيس دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على يوم الانتخابات في كندا، بتجديد الإعلان عن تطلعه لجعل البلاد تتخلى عن استقلالها وتنضم إلى الولايات المتحدة، قائلا إنها "قد تصبح الولاية الحادية والخمسين العزيزة".

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي أن كندا قد تصبح "الولاية الحادية والخمسين العزيزة ... لن تكون هناك حدود مرسومة بشكل مصطنع قبل سنوات مضت. تأملوا كم ستكون هذه الأرض رائعة"، بحسب "فرانس برس".

وفي عدة مناسبات سابقة أكد ترامب أن كندا يجب أن تنضم إلى الولايات المتحدة باعتبارها الولاية رقم 51، الأمر الذي قوبل باستياء من الجانب الكندي.

وأكد ترامب أن كندا "دولة يجب أن تكون ولاية"، مدعيا أنها "استغلت" بلاده لسنوات، وأن "الولايات المتحدة تخسر ملايين الدولارات لصالح كندا كل عام".